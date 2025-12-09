Filip Brander het när Karlskrona besegrade Jonstorp

Karlskrona vann med 4–2 mot Jonstorp

Filip Brander tvåmålsskytt för Karlskrona

Oliver Heinonen avgjorde för Karlskrona

Hemmalaget Karlskrona tog hem de tre poängen efter seger mot Jonstorp i U20 region syd herr. 4–2 (2–0, 0–0, 2–2) slutade tisdagens match.

– Grabbarna gör en bra match, våra två första perioder är jag väldigt nöjd med. Tredje perioden blir vi passiva och ger Jonstorp lite för mycket ytor både i vår zon och i deras uppspelsfas. Denna match borde varit avgjord efter två perioder. Men vinst är vinst och laget växer för varje vecka och det tar vi med oss inför vår avslutande match på lördag, kommenterade Karlskronas huvudtränare Joakim Jonasson.

Filip Brander tvåmålsskytt för Karlskrona

Filip Brander gav Karlskrona ledningen efter 7.18 med assist av Oliver Heinonen och Gabriel Hedmark.

Laget ökade ledningen till 2–0 efter 19.37 när Loke Telleborn hittade rätt efter pass från Simon Olvedal och Emil Saaby Jakobsen.

Andra perioden blev mållös.

Jonstorp reducerade dock till 2–1 genom Liam Axelsson efter 6.14 av perioden.

Karlskrona utökade ledningen på nytt genom Oliver Heinonen efter 13.04 i tredje perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

Petter Olsson reducerade dock för Jonstorp med bara fyra minuter kvar att spela och gav matchen liv igen.

Karlskrona kunde dock avgöra till 4–2 med 24 sekunder kvar av matchen genom Filip Brander.

Karlskronas Oliver Heinonen stod för ett mål och två assists och Filip Brander gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Med en omgång kvar är Karlskrona på femte plats i tabellen medan Jonstorp är på sjätte plats. Ett fint lyft för Karlskrona som låg på nionde plats så sent som den 10 november.

När lagen senast möttes vann Karlskrona HK med 3–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 13 december. Då möter Karlskrona Helsingborg i Olympiarinken 16.00. Jonstorp tar sig an Olofström hemma 12.00.

Karlskrona–Jonstorp 4–2 (2–0, 0–0, 2–2)

U20 region syd herr, NKT Arena

Första perioden: 1–0 (7.18) Filip Brander (Oliver Heinonen, Gabriel Hedmark), 2–0 (19.37) Loke Telleborn (Simon Olvedal, Emil Saaby Jakobsen).

Tredje perioden: 2–1 (46.14) Liam Axelsson (Petter Olsson), 3–1 (53.04) Oliver Heinonen (Filip Brander, Anton Andersson), 3–2 (56.57) Petter Olsson (Charles Björk, Liam Axelsson), 4–2 (59.36) Filip Brander (Oliver Heinonen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 3-0-2

Jonstorp: 3-0-2

Nästa match:

Karlskrona: Helsingborg HC Ungdom, borta, 13 december 16.00

Jonstorp: Olofströms IK, hemma, 13 december 12.00