Filip Brander gjorde två mål när Karlskrona vann mot Jonstorp
Följ HockeySverige på
Google news
- Karlskrona-seger med 3–1 mot Jonstorp
- Filip Brander gjorde två mål för Karlskrona
- Femte segern för Karlskrona
Det blev Karlskrona som vann matchen borta mot Jonstorp i U20 region syd herr på tisdagen. 1–3 (1–3, 0–0, 0–0) slutade matchen.
Filip Brander tvåmålsskytt för Karlskrona
Gabriel Hedmark gjorde 1–0 till gästande Karlskrona efter sex minuter framspelad av Max Frykberg och Emil Jakobsen Saaby.
Jonstorp kvitterade till 1–1 efter 6.41 när Wille Gnosspelius fick träff assisterad av Victor Johansson och Noel Blommefors.
Efter 18.29 tog Karlskrona ledningen på nytt när Filip Brander slog till på pass av Loke Telleborn och Isak Dabäck.
Laget ökade ledningen till 1–3 efter 19.34 återigen genom Filip Brander framspelad av Kevin Johansson och Gabriel Hedmark.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. I tredje perioden höll Karlskrona i sin 3–1-ledning och vann.
Karlskrona ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan Jonstorp är på åttonde plats. Ett fint lyft i tabellen för Jonstorp som så sent som den 6 oktober låg på tolfte plats.
Den 9 december tar lagen sig an varandra igen, då i NKT Arena.
Lördag 1 november spelar Jonstorp borta mot Olofström 14.00 och Karlskrona mot Helsingborg hemma 13.00 i NKT Arena.
Jonstorp–Karlskrona 1–3 (1–3, 0–0, 0–0)
U20 region syd herr, Jonstorps Ishall
Första perioden: 0–1 (6.09) Gabriel Hedmark (Max Frykberg, Emil Jakobsen Saaby), 1–1 (6.41) Wille Gnosspelius (Victor Johansson, Noel Blommefors), 1–2 (18.29) Filip Brander (Loke Telleborn, Isak Dabäck), 1–3 (19.34) Filip Brander (Kevin Johansson, Gabriel Hedmark).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Jonstorp: 3-0-2
Karlskrona: 3-0-2
Nästa match:
Jonstorp: Olofströms IK, borta, 1 november
Karlskrona: Helsingborg HC Ungdom, hemma, 1 november
Den här artikeln handlar om: