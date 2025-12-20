Fernström och Puistola blev matchvinnare hemma mot Leksand

Örebro Hockey vann med 2–1 mot Leksand

Patrik Puistola avgjorde för Örebro Hockey

Femte raka förlusten för Leksand

En resultatmässigt jämn match slutade med seger för Örebro Hockey, som vann matchen hemma mot Leksand i SHL på lördagen. 2–1 (2–0, 0–0, 0–1) slutade matchen.

HV 71 nästa för Örebro Hockey

Melvin Fernström gjorde 1–0 till Örebro Hockey efter sex minuters spel framspelad av Sean Malone och Sampo Ranta.

Laget gjorde 2–0 när Patrik Puistola hittade rätt efter förarbete från Egor Polin och Patrik Karlkvist efter 11.58.

Andra perioden blev mållös.

Leksand reducerade till 2–1 med 59 sekunder kvar att spela genom Lukas Vejdemo efter pass från Nolan Stevens och Max Veronneau. Fler mål än så blev det inte för Leksand.

För Örebro Hockey gör resultatet att man nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Leksand är på 14:e och sista plats. Ett fint lyft för Örebro Hockey som låg på tolfte plats så sent som den 28 november.

I nästa match, fredag 26 december möter Örebro Hockey HV 71 hemma i Behrn Arena 15.15 medan Leksand spelar borta mot Djurgården 18.00.

Örebro Hockey–Leksand 2–1 (2–0, 0–0, 0–1)

SHL, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (6.27) Melvin Fernström (Sean Malone, Sampo Ranta), 2–0 (11.58) Patrik Puistola (Egor Polin, Patrik Karlkvist).

Tredje perioden: 2–1 (59.01) Lukas Vejdemo (Nolan Stevens, Max Veronneau).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey: 3-1-1

Leksand: 0-1-4

Nästa match:

Örebro Hockey: HV 71, hemma, 26 december 15.15

Leksand: Djurgårdens IF, borta, 26 december 18.00