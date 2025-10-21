Fem raka segrar för Winnipeg – efter 2–1 mot Calgary
- Seger för Winnipeg med 2–1 mot Calgary
- Winnipegs femte seger på de senaste sex matcherna
- Mark Scheifele matchvinnare för Winnipeg
Winnipeg och Calgary har två helt olika formkurvor. Winnipeg vann tisdagens möte i Scotiabank Saddledome och har därmed fem raka segrar i NHL. Hemmalaget Calgary däremot har sex raka förluster. Matchen slutade 1–2 (0–0, 1–0, 0–2).
Seattle nästa för Winnipeg
Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Rasmus Andersson gjorde 1–0 till Calgary 13.59 in i andra perioden assisterad av Adam Klapka och Ryan Lomberg. Mark Scheifele och Jonathan Toews låg sen bakom vändningen till 1–2 för Winnipeg.
Det här var Winnipegs andra uddamålsseger.
I nästa match möter Calgary Montreal hemma på torsdag 23 oktober 02.30. Winnipeg möter Seattle fredag 24 oktober 02.00 hemma.
Calgary–Winnipeg 1–2 (0–0, 1–0, 0–2)
NHL, Scotiabank Saddledome
Andra perioden: 1–0 (33.59) Rasmus Andersson (Adam Klapka, Ryan Lomberg).
Tredje perioden: 1–1 (42.39) Jonathan Toews (Neal Pionk, Nino Niederreiter), 1–2 (55.04) Mark Scheifele (Kyle Connor, Josh Morrissey).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Calgary: 0-0-5
Winnipeg: 5-0-0
Nästa match:
Calgary: Montreal Canadiens, hemma, 23 oktober
Winnipeg: Seattle Kraken, hemma, 24 oktober
