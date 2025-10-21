Fem raka segrar för Winnipeg – efter 2–1 mot Calgary

Seger för Winnipeg med 2–1 mot Calgary

Winnipegs femte seger på de senaste sex matcherna

Mark Scheifele matchvinnare för Winnipeg

Winnipeg och Calgary har två helt olika formkurvor. Winnipeg vann tisdagens möte i Scotiabank Saddledome och har därmed fem raka segrar i NHL. Hemmalaget Calgary däremot har sex raka förluster. Matchen slutade 1–2 (0–0, 1–0, 0–2).

Seattle nästa för Winnipeg

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Rasmus Andersson gjorde 1–0 till Calgary 13.59 in i andra perioden assisterad av Adam Klapka och Ryan Lomberg. Mark Scheifele och Jonathan Toews låg sen bakom vändningen till 1–2 för Winnipeg.

Det här var Winnipegs andra uddamålsseger.

I nästa match möter Calgary Montreal hemma på torsdag 23 oktober 02.30. Winnipeg möter Seattle fredag 24 oktober 02.00 hemma.

Calgary–Winnipeg 1–2 (0–0, 1–0, 0–2)

NHL, Scotiabank Saddledome

Andra perioden: 1–0 (33.59) Rasmus Andersson (Adam Klapka, Ryan Lomberg).

Tredje perioden: 1–1 (42.39) Jonathan Toews (Neal Pionk, Nino Niederreiter), 1–2 (55.04) Mark Scheifele (Kyle Connor, Josh Morrissey).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 0-0-5

Winnipeg: 5-0-0

Nästa match:

Calgary: Montreal Canadiens, hemma, 23 oktober

Winnipeg: Seattle Kraken, hemma, 24 oktober