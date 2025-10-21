Prenumerera

Logga in

Fem raka segrar för Winnipeg – efter 2–1 mot Calgary

Author image
Hockeysverige
Skribent

Följ HockeySverige på

Google news

  • Seger för Winnipeg med 2–1 mot Calgary

  • Winnipegs femte seger på de senaste sex matcherna

  • Mark Scheifele matchvinnare för Winnipeg

Winnipeg och Calgary har två helt olika formkurvor. Winnipeg vann tisdagens möte i Scotiabank Saddledome och har därmed fem raka segrar i NHL. Hemmalaget Calgary däremot har sex raka förluster. Matchen slutade 1–2 (0–0, 1–0, 0–2).

Seattle nästa för Winnipeg

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Rasmus Andersson gjorde 1–0 till Calgary 13.59 in i andra perioden assisterad av Adam Klapka och Ryan Lomberg. Mark Scheifele och Jonathan Toews låg sen bakom vändningen till 1–2 för Winnipeg.

Det här var Winnipegs andra uddamålsseger.

I nästa match möter Calgary Montreal hemma på torsdag 23 oktober 02.30. Winnipeg möter Seattle fredag 24 oktober 02.00 hemma.

Calgary–Winnipeg 1–2 (0–0, 1–0, 0–2)

NHL, Scotiabank Saddledome

Andra perioden: 1–0 (33.59) Rasmus Andersson (Adam Klapka, Ryan Lomberg).

Tredje perioden: 1–1 (42.39) Jonathan Toews (Neal Pionk, Nino Niederreiter), 1–2 (55.04) Mark Scheifele (Kyle Connor, Josh Morrissey).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 0-0-5

Winnipeg: 5-0-0

Nästa match:

Calgary: Montreal Canadiens, hemma, 23 oktober

Winnipeg: Seattle Kraken, hemma, 24 oktober

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen