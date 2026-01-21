Fem raka segrar för Malmö – efter 3–2 mot Rögle

Malmö vann med 3–2 mot Rögle

Malmös sjätte seger på de senaste sju matcherna

Malmö avgjorde efter 59.13.

Malmö och Rögle har två helt olika formkurvor. Malmö vann onsdagens möte i Malmö Isstadion och har därmed fem raka segrar i U18 Nationell södra herr. Bortalaget Rögle däremot har fyra raka förluster. Matchen slutade 3–2 (1–1, 0–0, 2–1).

Det var Malmös fjärde raka seger mot Rögle.

Figo Larsson blev matchvinnare

Rögle tog ledningen efter 4.04 genom Nils Bartholdsson framspelad av Ville Finnström och Mikael Kim. Malmö kvitterade när Leo Tjälldén hittade rätt på passning från Sigge Larsson efter 9.51.

Andra perioden blev mållös.

Malmö startade också tredje perioden vassast. Laget gick från 1–1 till 3–1 genom mål av Leo Tjälldén och Figo Larsson. Rögle gjorde 2–3 genom Wille Lönqvist efter 19.13 men kom aldrig närmare.

Malmös nya tabellposition är andra plats medan Rögle är på nionde plats. Noteras kan att Malmö sedan den 9 januari har avancerat fem placeringar i tabellen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har IF Malmö Redhawks vunnit.

I nästa match, lördag 24 januari möter Malmö Färjestad hemma i Kirsebergs Ishall 15.20 medan Rögle spelar hemma mot Grums 14.00.

Malmö–Rögle 3–2 (1–1, 0–0, 2–1)

U18 Nationell södra herr, Malmö Isstadion

Första perioden: 0–1 (4.04) Nils Bartholdsson (Ville Finnström, Mikael Kim), 1–1 (9.51) Leo Tjälldén (Sigge Larsson).

Tredje perioden: 2–1 (43.39) Leo Tjälldén (Max Kramer), 3–1 (46.42) Figo Larsson (Noel Stenlund, Jonathan Sandberg), 3–2 (59.13) Wille Lönqvist (Melwin Högman, Nils Bartholdsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 5-0-0

Rögle: 1-0-4

Nästa match:

Malmö: Färjestads BK, hemma, 24 januari 15.20

Rögle: Grums IK, hemma, 24 januari 14.00