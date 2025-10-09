Fem raka segrar för Malmö – efter 3–1 mot Olofström

Seger för Malmö med 3–1 mot Olofström

Malmös sjätte seger på de senaste sju matcherna

Viktor Lennström med två mål för Malmö

Malmö och Olofström har två helt olika formkurvor. Malmö vann torsdagens möte i Stålhallen och har därmed fem raka segrar i U18 regional syd herr. Hemmalaget Olofström däremot har sju raka förluster. Matchen slutade 1–3 (0–0, 1–3, 0–0).

– Vi gör en helt okej match. Vi är väldigt kompakta i egen zon och låter Malmö jobba på utsidan i stora delar av matchen. Vi har flera lägen under matchen men vi tar inte vara på dem, tyckte Olofströms assisterande tränare Joel Körkkö, efter matchen.

Malmös Viktor Lennström tvåmålsskytt

Den första perioden slutade mållös. 1.42 in i andra perioden spräckte Malmö nollan genom Jonathan Sandberg assisterad av Isac Jeppsson och Noel Stenlund.

Redan efter 3.11 i andra perioden kvitterade Olofström genom Emil Olander framspelad av Lowe Knoester.

Efter 15.49 i andra perioden slog Viktor Lennström till på pass av Jack Silvander Jarevik och Isac Jeppsson och gav Malmö ledningen.

Viktor Lennström gjorde dessutom 1–3 efter 19.14 på pass av Isac Jeppsson och Max Kramer.

Tredje perioden blev även den mållös och Malmö höll i sin 3–1-ledning och vann.

Malmös Isac Jeppsson hade tre assists.

För tabellens utseende betyder det här att Olofström ligger på elfte plats medan Malmö har tredjeplatsen. Malmö var nia i tabellen för 15 dagar sedan, men har fått ett lyft.

I nästa match, söndag 12 oktober möter Olofström Troja-Ljungby U18 borta i SP Arena 12.00 medan Malmö spelar hemma mot Frölunda 15.30.

Olofström–Malmö 1–3 (0–0, 1–3, 0–0)

U18 regional syd herr, Stålhallen

Andra perioden: 0–1 (21.42) Jonathan Sandberg (Isac Jeppsson, Noel Stenlund), 1–1 (23.11) Emil Olander (Lowe Knoester), 1–2 (35.49) Viktor Lennström (Jack Silvander Jarevik, Isac Jeppsson), 1–3 (39.14) Viktor Lennström (Isac Jeppsson, Max Kramer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Olofström: 0-1-4

Malmö: 5-0-0

Nästa match:

Olofström: IF Troja-Ljungby, borta, 12 oktober

Malmö: Frölunda, hemma, 12 oktober