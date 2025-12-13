Fem raka segrar för Forshaga – efter 3–2 mot Norrtälje

Forshaga segrade – 3–2 mot Norrtälje

Forshagas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Adam Byström Johansson avgjorde för Forshaga

Forshaga och Norrtälje har två helt olika formkurvor. Forshaga vann lördagens möte i Roslagens Sparbank Arena och har därmed fem raka segrar i hockeyettan norra. Hemmalaget Norrtälje däremot har fyra raka förluster. Matchen slutade 2–3 (2–0, 0–2, 0–1).

Surahammar nästa för Forshaga

Norrtälje tog ledningen efter 6.02 genom Melker Kull assisterad av Love Lindquist och Dennis Björkman.

Laget gjorde 2–0 efter 19.39 när Oliver Ödman-Hadzinikolic slog till framspelad av Gabriel Melin.

Efter 12.02 i andra perioden slog Johannes Frisk till på pass av Martin Fridén och Tom Fridén och reducerade åt Forshaga.

Lukas Enqvist gjorde dessutom 2–2 efter 13.08 framspelad av Victor Stark och Christoffer Rasch.

4.39 in i tredje perioden fick Adam Byström Johansson utdelning på pass av Victor Stark och Hugo Lindman Gustafsson och avgjorde matchen. Därmed hade Forshaga vänt matchen.

Lördag 3 januari 16.00 spelar Norrtälje borta mot Kalix. Forshaga möter Surahammar hemma i Ängevi Ishall onsdag 17 december 19.00.

Norrtälje–Forshaga 2–3 (2–0, 0–2, 0–1)

Hockeyettan norra, Roslagens Sparbank Arena

Första perioden: 1–0 (6.02) Melker Kull (Love Lindquist, Dennis Björkman), 2–0 (19.39) Oliver Ödman-Hadzinikolic (Gabriel Melin).

Andra perioden: 2–1 (32.02) Johannes Frisk (Martin Fridén, Tom Fridén), 2–2 (33.08) Lukas Enqvist (Victor Stark, Christoffer Rasch).

Tredje perioden: 2–3 (44.39) Adam Byström Johansson (Victor Stark, Hugo Lindman Gustafsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Norrtälje: 1-1-3

Forshaga: 5-0-0

Nästa match:

Norrtälje: Kalix HC, borta, 3 januari 16.00

Forshaga: Surahammars IF, hemma, 17 december 19.00