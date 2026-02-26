Färjestads fina svit mot SSK U18 fortsätter

Färjestad-seger med 4–3 mot SSK U18

Färjestads fjärde seger på de senaste fem matcherna

Wille Andersson Jöhnk avgjorde för Färjestad

SSK U18 är ett favoritmotstånd för Färjestad och på torsdagen tog Färjestad ännu en seger borta mot just SSK U18. Matchen i U18 Nationell södra herr slutade 4–3 (2–1, 1–1, 1–1). Det var Färjestads sjunde raka seger mot just SSK U18.

Därmed har Färjestad vunnit fyra matcher i rad i U18 Nationell södra herr.

SSK U18–Färjestad – mål för mål

Färjestad startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Simon Caspersen-Snilsberg och Tom Bjurman innan SSK U18 svarade och gjorde 2–1 genom Alvin Wretling.

Efter 4.42 i andra perioden slog Viggo Fors till på pass av Felix Thörn och kvitterade för SSK U18. Färjestads Melvin Johansson gjorde 2–3 efter 9.27 framspelad av Simon Näslund och Edvin Näslund.

3.12 in i tredje perioden satte Wille Andersson Jöhnk pucken framspelad av Joacim Olsson och Edvin Näslund och ökade ledningen. 16.59 in i perioden nätade SSK U18:s Winston Ilmarsson på pass av Mille Forslund och Alfred Lagerberg och reducerade. Mer än så blev det dock inte för SSK U18.

Det här betyder att Färjestad ligger på fjärde plats i tabellen och SSK U18 är på nionde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Färjestad med 4–1.

I nästa omgång har SSK U18 Djurgården borta på Hovet, torsdag 5 mars 19.00. Färjestad spelar borta mot Örebro Hockey U18 tisdag 3 mars 19.00.

SSK U18–Färjestad 3–4 (1–2, 1–1, 1–1)

U18 Nationell södra herr, Scaniarinken

Första perioden: 0–1 (8.51) Simon Caspersen-Snilsberg (Simon Näslund, Rasmus Röing), 0–2 (16.19) Tom Bjurman (Jonathan Granquist, Max Haglund), 1–2 (19.00) Alvin Wretling (Viggo Fors).

Andra perioden: 2–2 (24.42) Viggo Fors (Felix Thörn), 2–3 (29.27) Melvin Johansson (Simon Näslund, Edvin Näslund).

Tredje perioden: 2–4 (43.12) Wille Andersson Jöhnk (Joacim Olsson, Edvin Näslund), 3–4 (56.59) Winston Ilmarsson (Mille Forslund, Alfred Lagerberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK U18: 2-1-2

Färjestad: 4-0-1

Nästa match:

SSK U18: Djurgårdens IF, borta, 5 mars 19.00

Färjestad: Örebro HK, borta, 3 mars 19.00