Färjestads fina svit fortsätter mot Leksand

Färjestad vann med 3–2 efter straffar

David Tomasek matchvinnare för Färjestad

Färjestads 16:e seger

Leksand har varit lite av ett drömmotstånd för Färjestad. På torsdagen tog Färjestad ännu en seger hemma mot Leksand. Matchen i SHL slutade 3–2 (0–0, 0–1, 2–1, 0–0, 1–0) efter straffar. Det var Färjestads fjärde raka seger mot just Leksand.

Färjestads fina hemmaform håller i sig. Segern var fjärde raka i Löfbergs Arena.

Färjestad–Leksand – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

6.33 in i andra perioden gjorde Leksand 1–0. Målskytt var Matt Caito.

Färjestad kvitterade till 1–1 genom Luke Philp i början av tredje perioden i tredje perioden.

Leksand tog ledningen på nytt genom Lukas Vejdemo efter 9.53 i tredje perioden.

Färjestad kvitterade till 2–2 genom Axel Bergkvist med 1.36 kvar att spela av perioden.

Färjestads David Tomasek blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Färjestad har två segrar och tre förluster och 10–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Leksand har tre vinster och två förluster och 9–8 i målskillnad.

Det här betyder att Färjestad ligger på åttonde plats i tabellen och Leksand är på 14:e och sista plats.

I nästa match möter Färjestad Växjö hemma och Leksand möter Djurgården borta. Båda matcherna spelas lördag 28 februari 15.15.

Färjestad–Leksand 3–2 (0–0, 0–1, 2–1, 0–0, 1–0)

SHL, Löfbergs Arena

Andra perioden: 0–1 (26.33) Matt Caito.

Tredje perioden: 1–1 (44.32) Luke Philp (Radim Zohorna, Jack Berglund), 1–2 (49.53) Lukas Vejdemo (Max Veronneau), 2–2 (58.24) Axel Bergkvist (Luke Philp, Viktor Lodin).

Straffar: 3–2 (65.00) David Tomasek.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 2-1-2

Leksand: 3-1-1

Nästa match:

Färjestad: Växjö Lakers HC, hemma, 28 februari 15.15

Leksand: Djurgårdens IF, borta, 28 februari 15.15