Färjestads fina svit fortsätter mot Grums

Färjestad vann med 6–0 mot Grums

Färjestads femte seger på de senaste sex matcherna

Melvin Johansson med två mål för Färjestad

Färjestad fortsätter att vinna mot Grums i U18 Nationell södra herr. På onsdagen segrade Färjestad på nytt – den här gången med hela 6–0 (2–0, 4–0, 0–0) borta i Billerudhallen. Det var Färjestads elfte raka seger mot Grums.

Det här innebär att Färjestad nu har fyra segrar i följd i U18 Nationell södra herr.

Alexander Nilsson matchvinnare för Färjestad

Alexander Nilsson gjorde 1–0 till Färjestad efter bara 1.49 efter förarbete av Jonathan Granquist. Efter 15.50 ökade ledningen när laget gjorde 0–2 genom Simon Näslund efter förarbete från Karl Appelqvist.

Även i andra perioden var Färjestad starkast och gick från 0–2 till 0–6 genom två mål av Melvin Johansson, ett mål av Jonathan Granquist och ett mål av Isak Holtet.

I tredje perioden höll Färjestad i sin 6–0-ledning och vann.

Färjestad ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Grums är på tolfte och sista plats. Så sent som den 3 januari låg Färjestad på tolfte plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Färjestads BK vunnit.

Lördag 31 januari spelar Grums borta mot Djurgården 16.00 och Färjestad mot Huddinge IK borta 12.40 i Björkängshallen.

Grums–Färjestad 0–6 (0–2, 0–4, 0–0)

U18 Nationell södra herr, Billerudhallen

Första perioden: 0–1 (1.49) Alexander Nilsson (Jonathan Granquist), 0–2 (15.50) Simon Näslund (Karl Appelqvist).

Andra perioden: 0–3 (20.21) Isak Holtet (Simon Näslund, Tom Bjurman), 0–4 (23.11) Jonathan Granquist (Alexander Nilsson), 0–5 (26.50) Melvin Johansson (Leo Kinnersjö, Arvid Billing), 0–6 (34.10) Melvin Johansson (Joacim Olsson, Max Haglund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 2-0-3

Färjestad: 4-1-0

Nästa match:

Grums: Djurgårdens IF, borta, 31 januari 16.00

Färjestad: Huddinge IK, borta, 31 januari 12.40