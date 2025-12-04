Färjestad vann stort senast – nu tog Leksand revansch

Leksand-seger med 4–2 mot Färjestad

Leksands sjätte seger på de senaste sju matcherna

Leo Gürler med två mål för Leksand

Det var ombytta roller när Färjestad tog emot Leksand i Löfbergs Arena på torsdagen. Leksand vann matchen i U18 regional väst topp 6 herr med 4–2 (1–0, 2–1, 1–1). I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Färjestad med hela 7–2.

I och med detta har Leksand fyra raka segrar i U18 regional väst topp 6 herr.

Leksands Leo Gürler tvåmålsskytt

Leksand började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 3.17 slog Alwin Jarl till på passning från Karl Ytfeldt och Birk Martinsen.

Färjestad kvitterade till 1–1 genom Melvin Johansson i början av andra perioden i andra perioden.

Leksand gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 1–3, båda målen av Leo Gürler.

9.20 in i tredje perioden slog Simon Näslund till på pass av Rasmus Röing och Joacim Olsson och reducerade. Men mer än så orkade Färjestad inte med.

15.53 in i perioden fick Noel Nord utdelning framspelad av Loui Karlsson och Leonard Torgner och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

Färjestad har två vinster och tre förluster och 17–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Med en omgång kvar är Färjestad på andra plats i tabellen medan Leksand är på tredje plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Färjestads BK vunnit.

I nästa match, söndag 7 december möter Färjestad Mora borta i Wibe Arena 13.00 medan Leksand spelar hemma mot Örebro Hockey U18 14.30.

Färjestad–Leksand 2–4 (0–1, 1–2, 1–1)

U18 regional väst topp 6 herr, Löfbergs Arena

Första perioden: 0–1 (3.17) Alwin Jarl (Karl Ytfeldt, Birk Martinsen).

Andra perioden: 1–1 (23.15) Melvin Johansson, 1–2 (33.28) Leo Gürler (Pelle Ytfeldt, Loui Karlsson), 1–3 (38.08) Leo Gürler (Albin Kihlman, Alfred Mix).

Tredje perioden: 2–3 (49.20) Simon Näslund (Rasmus Röing, Joacim Olsson), 2–4 (55.53) Noel Nord (Loui Karlsson, Leonard Torgner).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 2-1-2

Leksand: 4-0-1

Nästa match:

Färjestad: Mora IK, borta, 7 december

Leksand: Örebro HK, hemma, 7 december