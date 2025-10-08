Färjestad vann mot Linköping – Linus Loob Trygg blev matchvinnare

Färjestad vann med 4–2 mot Linköping

Linus Loob Trygg gjorde två mål för Färjestad

Isak Holtet matchvinnare för Färjestad

Färjestad besegrade Linköping på bortaplan i onsdagens match i U20 nationell södra. 2–4 (0–0, 0–2, 2–2) slutade matchen.

– Trött på att skriva det, men jag tycker vi är det bättre laget spelmässigt. Tror vi har 37–17 i skott eller något sådant, men hockey handlar om att göra mål och Färjestad gjorde fler än oss idag. Finns många delar i spelet jag gillar och de sakerna ska vi fortsätta göra, sedan får vi titta på det här och skruva på det som behövs, kommenterade Linköpings tränare Jimmy Anderström efter matchen.

Färjestads tränare Niklas Fogström:

– Våra målvakter fortsätter med fina insatser, idag kom en till sådan av Måns Goos. Kunde ha stått 3–0 efter en period, men han höll oss kvar i matchen. Vi gör två okej perioder, andra och tredje. Är effektiva då vi får våra lägen och tycker att vi spelar hyfsat smart då vi försöker bevaka vår ledning. Tar med oss tre poäng och åker hem till Värmland för att träna.

Linus Loob Trygg tvåmålsskytt för Färjestad

Den första perioden slutade 0–0. 11.12 in i andra perioden gjorde Färjestad 1–0 genom Oliver Marcelius framspelad av Gabriel Jansson och Mikkel Eriksen.

Efter 13.52 i andra perioden nätade Linus Loob Trygg framspelad av Mikkel Eriksen och Måns Gudmundsson och gjorde 0–2.

Färjestad startade också tredje perioden vassast. Laget gick från 0–2 till 0–3. Men Linköping svarade och gjorde 1–3.

Därefter var det dock Färjestad som avgjorde. Laget gjorde 1–4 med sex minuter kvar att spela genom Linus Loob Trygg på pass av Elias Eriksson och Mikkel Eriksen. Linköping hann få in en reducering till och slutresultatet blev 2–4.

Färjestads Mikkel Eriksen hade tre assists.

Det här betyder att Färjestad ligger på andra plats i tabellen och Linköping är på nionde plats. Ett fint lyft i tabellen för Färjestad som så sent som den 4 oktober låg på nionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Linköping HC med 3–0.

Linköping tar sig an Örebro Hockey U20 i nästa match hemma lördag 11 oktober 15.30. Färjestad möter samma dag 12.45 HV 71 borta.

Linköping–Färjestad 2–4 (0–0, 0–2, 2–2)

U20 nationell södra, Stångebro Ishall

Andra perioden: 0–1 (31.12) Oliver Marcelius (Gabriel Jansson, Mikkel Eriksen), 0–2 (33.52) Linus Loob Trygg (Mikkel Eriksen, Måns Gudmundsson).

Tredje perioden: 0–3 (44.25) Isak Holtet (Teodor Friberg, Victor Klockervold), 1–3 (51.59) Axel Bjurman (Wilhelm Hasselhuhn, Milton Carpenhammar), 1–4 (54.58) Linus Loob Trygg (Elias Eriksson, Mikkel Eriksen), 2–4 (59.13) Felix Öhrqvist (Oscar Emvall, Loke Krantz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 1-0-4

Färjestad: 3-1-1

Nästa match:

Linköping: Örebro HK, hemma, 11 oktober

Färjestad: HV 71, borta, 11 oktober