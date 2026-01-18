Färjestad vann efter stark vändning mot Malmö

Seger för Färjestad med 5–2 mot Malmö

Mikkel Eriksen tvåmålsskytt för Färjestad

Axel Jansson matchvinnare för Färjestad

Hemmalaget Malmö ledde matcher efter en period mot Färjestad. Men Färjestad öste på rejält i andra perioden där laget gjorde tre raka mål. Till slut blev det hela 2–5 (2–0, 0–3, 0–2) i matchen i U20 nationell södra.

Mikkel Eriksen gjorde två mål för Färjestad

Jonathan Davidsson gjorde 1–0 till Malmö efter bara 3.04 på pass av Filip Henriksson och Melker Lundquist. Laget ökade ledningen till 2–0 efter 19.28 när Filip Henriksson hittade rätt på passning från Jonathan Davidsson och Anton Liljenfors.

Färjestad gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 2–0 till ledning med 2–3.

4.41 in i tredje perioden fick Mikkel Eriksen utdelning återigen på pass av Linus Loob Trygg och ökade ledningen. Efter 17.10 slog Linus Loob Trygg till framspelad av Teodor Friberg och ökade ledningen för Färjestad.

Färjestad ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Malmö är på sjätte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möter Malmö SSK U20 hemma och Färjestad möter Linköping borta. Båda matcherna spelas lördag 24 januari 15.30.

Malmö–Färjestad 2–5 (2–0, 0–3, 0–2)

U20 nationell södra, Malmö Isstadion

Första perioden: 1–0 (3.04) Jonathan Davidsson (Filip Henriksson, Melker Lundquist), 2–0 (19.28) Filip Henriksson (Jonathan Davidsson, Anton Liljenfors).

Andra perioden: 2–1 (22.01) Gabriel Jansson (Samuel Flodén, Oliver Marcelius), 2–2 (33.23) Mikkel Eriksen (Noel Rudin), 2–3 (33.56) Axel Jansson (Lukas Andersson).

Tredje perioden: 2–4 (44.41) Mikkel Eriksen (Linus Loob Trygg), 2–5 (57.10) Linus Loob Trygg (Teodor Friberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 3-0-2

Färjestad: 3-1-1

Nästa match:

Malmö: Södertälje SK, hemma, 24 januari 15.30

Färjestad: Linköping HC, borta, 24 januari 15.30