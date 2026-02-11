Färjestad vann – efter Linus Loob Tryggs hattrick

Färjestad vann med 5–1 mot VIK Hockey U20

Linus Loob Trygg tremålsskytt för Färjestad

Åttonde förlusten i rad för VIK Hockey U20

Linus Loob Trygg stod för tre mål när Färjestad vann mot VIK Hockey U20 på hemmaplan i U20 nationell södra. Till slut blev det 5–1 (3–0, 1–0, 1–1).

– Vi kommer ut med bra inlevelse och gör en bra första period där vi har en hattrickskytt i Loob. Eriksens lina visar vägen i dag. Har haft lite problem mot Västerås, så kul att vi kunde vinna. Borde kanske ha gjort något mål till, men motståndarna hade en riktigt bra målvakt ikväll, kommenterade Färjestads tränare Niklas Fogström.

VIK Hockey U20:s tränare Jarno Pikkarainen:

– Känns som att vi inte alls är beredda för match och Färjestad tar tag i spelet från första nedsläpp och fortsätter därifrån perioden ut. I andra och tredje så är spelet bättre från vår sida. Även om FBK skjuter mycket så lyckas vi hålla dem mycket bättre på utsidan. Vi behöver visa bättre karaktär från början och inte vara så naiva som vi var idag.

Linus Loob Trygg med tre mål för Färjestad

Färjestad stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 10.01 i andra perioden nätade Mikkel Eriksen framspelad av Linus Loob Trygg och Elias Eriksson och gjorde 4–0.

Redan efter 1.51 i tredje perioden reducerade VIK Hockey U20 till 4–1 genom Alvin Wengrud med assist av Kian Clementsson Kinn. Mer än så blev det dock inte för VIK Hockey U20. 7.18 in i tredje perioden fick Elias Eriksson utdelning på pass av Måns Gudmundsson och Gabriel Jansson och ökade ledningen.

Färjestads Linus Loob Trygg stod för tre mål och ett assist, Mikkel Eriksen gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål och Elias Eriksson gjorde ett mål och tre målgivande passningar.

Färjestad stannar därmed på tredje plats och VIK Hockey U20 sist, på tionde plats i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan Färjestad och VIK Hockey U20 den här säsongen. VIK Västerås HK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Färjestads BK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Söndag 15 februari spelar Färjestad hemma mot SSK U20 12.00 och VIK Hockey U20 mot Örebro Hockey U20 borta 12.30 i Behrn Arena.

Färjestad–VIK Hockey U20 5–1 (3–0, 1–0, 1–1)

U20 nationell södra, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (1.25) Linus Loob Trygg (Mikkel Eriksen, Elias Eriksson), 2–0 (4.29) Linus Loob Trygg (Mikkel Eriksen, Elias Eriksson), 3–0 (12.58) Linus Loob Trygg (Mikkel Eriksen, Måns Gudmundsson).

Andra perioden: 4–0 (30.01) Mikkel Eriksen (Linus Loob Trygg, Elias Eriksson).

Tredje perioden: 4–1 (41.51) Alvin Wengrud (Kian Clementsson Kinn), 5–1 (47.18) Elias Eriksson (Måns Gudmundsson, Gabriel Jansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 3-2-0

VIK Hockey U20: 0-0-5

Nästa match:

Färjestad: Södertälje SK, hemma, 15 februari 12.00

VIK Hockey U20: Örebro HK, borta, 15 februari 12.30