Färjestad vann – efter hattrick av Joacim Olsson

Färjestad vann med 5–2 mot Örebro Hockey U18

Joacim Olsson med tre mål för Färjestad

Simon Caspersen-Snilsberg matchvinnare för Färjestad

Joacim Olsson gjorde tre mål när Färjestad segrade borta mot Örebro Hockey U18 i U18 regional väst topp 6 herr. Till slut blev det 5–2 (2–1, 0–0, 3–1).

Joacim Olsson tremålsskytt för Färjestad

Färjestad tog ledningen i början av första perioden genom Joacim Olsson.

Örebro Hockey U18 gjorde 1–1 genom Hampus Löfsäter efter 7.50.

Efter 10.50 i matchen gjorde Färjestad 1–2 genom Joacim Olsson som gjorde sitt andra mål.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. 1.08 in i tredje perioden slog Simon Caspersen-Snilsberg till på pass av Joacim Olsson och Rasmus Röing och ökade ledningen.

Redan efter 3.25 i tredje perioden reducerade Örebro Hockey U18 till 2–3 genom Lucas Roynezon framspelad av Lukas Svensson och Filip Wahlén. Fler mål än så blev det inte för Örebro Hockey U18.

Efter 6.54 slog Max Haglund till framspelad av Wille Andersson Jöhnk och ökade ledningen för Färjestad.

Efter 9.01 nätade Joacim Olsson återigen på pass av Edvin Näslund och ökade ledningen för Färjestad.

Färjestads Joacim Olsson stod för fyra poäng, varav tre mål.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Örebro Hockey U18 med 8–4.

Den 23 november tar lagen sig an varandra igen, då i Löfbergs Arena.

Onsdag 29 oktober möter Örebro Hockey U18 Brynäs borta 14.00 och Färjestad möter BIK Karlskoga hemma 19.15.

Örebro Hockey U18–Färjestad 2–5 (1–2, 0–0, 1–3)

U18 regional väst topp 6 herr, Behrn Arena

Första perioden: 0–1 (3.51) Joacim Olsson (Edvin Näslund), 1–1 (7.50) Hampus Löfsäter, 1–2 (10.50) Joacim Olsson (Jonathan Granquist).

Tredje perioden: 1–3 (41.08) Simon Caspersen-Snilsberg (Joacim Olsson, Rasmus Röing), 2–3 (43.25) Lucas Roynezon (Lukas Svensson, Filip Wahlén), 2–4 (46.54) Max Haglund (Wille Andersson Jöhnk), 2–5 (49.01) Joacim Olsson (Edvin Näslund).

Nästa match:

Örebro Hockey U18: Brynäs IF, borta, 29 oktober

Färjestad: BIK Karlskoga, hemma, 29 oktober