Färjestad vann efter avgörande i tredje perioden mot HV 71

Färjestad-seger med 4–2 mot HV 71

Färjestads fjärde seger på de senaste fem matcherna

Mikkel Eriksen gjorde två mål för Färjestad

Det blev seger för Färjestad borta mot HV 71 i U20 nationell södra. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Färjestad drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 2–4 (1–0, 0–1, 1–3).

Färjestads tränare Niklas Fogström tyckte till om matchen:

– Gör säsongens bästa insats idag. Kommer ut på ett bra sätt, motståndaren gör första målet men vi gnuggar på och i andra och tredje är vi bättre än motståndaren. Målvakten och försvarsspelet är riktigt bra. Sen har vi spelare som gör mål på sina lägen idag. Kul.

Segern var Färjestads fjärde på de senaste fem matcherna.

Malte Pihlström gjorde avgörande målet

William Bundgaard gjorde 1–0 till HV 71 efter 15.09 assisterad av Wille Magnertoft. Redan efter 1.24 i andra perioden kvitterade Färjestad genom Mikkel Eriksen på pass av Elias Eriksson och Victor Klockervold. Färjestad stod därefter för tre raka mål i början av tredje perioden när laget gick från 1–1 till 1–4 på bara 2.30.

Liam Andersson reducerade förvisso men närmare än 2–4 kom inte HV 71. Färjestad tog därmed en säker seger.

Lagens första möte för säsongen vann Färjestads BK med 6–5 efter avgörande på straffar.

HV 71 tar sig an Örebro Hockey U20 i nästa match hemma söndag 12 oktober 12.30. Färjestad möter Örebro Hockey U20 borta onsdag 15 oktober 19.00.

HV 71–Färjestad 2–4 (1–0, 0–1, 1–3)

U20 nationell södra, Prolympiahallen

Första perioden: 1–0 (15.09) William Bundgaard (Wille Magnertoft).

Andra perioden: 1–1 (21.24) Mikkel Eriksen (Elias Eriksson, Victor Klockervold).

Tredje perioden: 1–2 (44.22) Mikkel Eriksen (Måns Gudmundsson), 1–3 (45.14) Malte Pihlström, 1–4 (46.52) Oliver Marcelius (Samuel Flodén, Gabriel Jansson), 2–4 (49.34) Liam Andersson (Noel Skarby, Sigge Lindh).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 1-1-3

Färjestad: 4-1-0

Nästa match:

HV 71: Örebro HK, hemma, 12 oktober

Färjestad: Örebro HK, borta, 15 oktober