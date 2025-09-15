Färjestad utklassade Valbo J18 på hemmaplan

Färjestad segrade – 9–1 mot Valbo J18

Max Haglund gjorde fyra mål för Färjestad

Simon Näslund matchvinnare för Färjestad

Färjestad dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Valbo J18 i U18 regional väst herr med hela 9–1 (4–0, 3–0, 2–1).

Färjestads Max Haglund var matchens utropstecken, och stod för hela fyra mål.

Max Haglund fyramålsskytt för Färjestad

Färjestad stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0. Även i andra perioden var det Färjestad som dominerade och gick från 4–0 till 7–0 genom mål av Melvin Johansson, Oscar Blom och Max Haglund. Färjestad gjorde två mål i tredje perioden och gick från 7–0 till 9–0, målen av Melvin Johansson och Max Haglund, och punkterade matchen.

Max Olsson reducerade förvisso, men närmare än 9–1 kom inte Valbo J18. Färjestad tog därmed en stabil seger.

Färjestad tog hem lagens senaste möte med 17–0 i NickBack Arena.

Nästa motstånd för Färjestad är BIK Karlskoga. Valbo J18 tar sig an Mora hemma. Båda matcherna spelas torsdag 18 september 19.00.

Färjestad–Valbo J18 9–1 (4–0, 3–0, 2–1)

U18 regional väst herr, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (4.08) Edvin Näslund (Melvin Johansson, Simon Caspersen-Snilsberg), 2–0 (6.36) Simon Näslund (Wille Andersson Jöhnk), 3–0 (10.17) Max Haglund (Simon Caspersen-Snilsberg, Alexander Nilsson), 4–0 (15.45) Max Haglund (Simon Caspersen-Snilsberg, Edvin Näslund).

Andra perioden: 5–0 (24.07) Melvin Johansson (Arvid Billing, Jonathan Granquist), 6–0 (27.22) Oscar Blom (Jonathan Granquist, Karl Appelqvist), 7–0 (32.11) Max Haglund (Alexander Nilsson, Wille Andersson Jöhnk).

Tredje perioden: 8–0 (45.00) Melvin Johansson (Jonathan Granquist, Noel Rudin), 9–0 (56.48) Max Haglund (Alexander Nilsson, Noel Rudin), 9–1 (59.55) Max Olsson (Lukas Albertsson, Douglas Jönsson).

Nästa match:

Färjestad: BIK Karlskoga, borta, 18 september

Valbo J18: Mora IK, hemma, 18 september