Färjestad utklassade Frölunda – vann med 7–1

Färjestad vann med 7–1 mot Frölunda

Elias Eriksson gjorde tre mål för Färjestad

Andra raka segern för Färjestad

Färjestad övertygade när laget vann på hemmaplan mot Frölunda i U20 nationell södra med hela 7–1 (2–1, 2–0, 3–0). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Frölunda vann med 4–2.

Inför matchen hade Färjestad fem raka förluster mot just Frölunda.

Elias Eriksson tremålsskytt för Färjestad

Frölunda tog ledningen i första perioden genom Hjalmar Cilthe.

Därefter fixade Färjestads Mikkel Eriksen och Elias Eriksson att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Efter 4.24 i andra perioden nätade Linus Loob Trygg på pass av Joe Wahlund och gjorde 3–1. Elias Eriksson gjorde dessutom 4–1 efter 18.25 framspelad av Oliver Marcelius och Måns Gudmundsson.

Färjestad fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Mikkel Eriksen, Douglas Sättermann och Elias Eriksson.

Linus Loob Trygg gjorde ett mål för Färjestad och tre målgivande passningar, Elias Eriksson stod för tre mål och ett assist och Mikkel Eriksen gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Frölunda vunnit.

Färjestad tar sig an Rögle i nästa match borta lördag 17 januari 16.00. Frölunda möter samma dag 16.30 VIK Hockey U20 hemma.

Färjestad–Frölunda 7–1 (2–1, 2–0, 3–0)

U20 nationell södra, Löfbergs Ice Arena

Första perioden: 0–1 (8.52) Hjalmar Cilthe, 1–1 (11.26) Mikkel Eriksen (Elias Eriksson, Linus Loob Trygg), 2–1 (17.08) Elias Eriksson (Mikkel Eriksen).

Andra perioden: 3–1 (24.24) Linus Loob Trygg (Joe Wahlund), 4–1 (38.25) Elias Eriksson (Oliver Marcelius, Måns Gudmundsson).

Tredje perioden: 5–1 (43.53) Mikkel Eriksen (Måns Gudmundsson, Linus Loob Trygg), 6–1 (53.45) Elias Eriksson (Linus Loob Trygg, Måns Goos), 7–1 (59.29) Douglas Sättermann (Joe Wahlund, Axel Jansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 3-1-1

Frölunda: 2-1-2

Nästa match:

Färjestad: Rögle, borta, 17 januari 16.00

Frölunda: VIK Västerås HK, hemma, 17 januari 16.30