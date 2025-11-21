Färjestad tog hemmaseger mot Mora

Seger för Färjestad med 4–1 mot Mora

Färjestads fjärde seger på de senaste fem matcherna

Simon Näslund avgjorde för Färjestad

Färjestad vann matchen hemma mot Mora i U18 regional väst topp 6 herr på fredagen. 4–1 (1–0, 2–1, 1–0) slutade matchen.

Segern var Färjestads fjärde på de senaste fem matcherna.

Örebro Hockey U18 nästa för Färjestad

Vilgot Nygren gav Färjestad ledningen efter 18 minuter efter förarbete från Joacim Olsson och Philip Tollefsen.

Efter 5.00 i andra perioden gjorde Färjestad 2–0 genom Simon Näslund.

Mora reducerade dock till 2–1 genom Patric Hellström efter 10.02 av perioden.

Färjestad gjorde 3–1 genom Karl Appelqvist efter 16.10.

15.22 in i tredje perioden slog Max Haglund till framspelad av Simon Näslund och Tom Bjurman och ökade ledningen.

Simon Näslund gjorde ett mål för Färjestad och spelade dessutom fram till två mål.

Färjestad har nu 13 poäng efter fem spelade matcher medan Mora har sex poäng efter tre matcher.

Lagens första möte för säsongen vann Färjestads BK med 9–3.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 23 november. Då möter Färjestad Örebro Hockey U18 i Löfbergs Arena 15.30. Mora tar sig an BIK Karlskoga hemma 13.00.

Färjestad–Mora 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)

U18 regional väst topp 6 herr, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (18.56) Vilgot Nygren (Joacim Olsson, Philip Tollefsen).

Andra perioden: 2–0 (25.00) Simon Näslund (Wille Andersson Jöhnk, Tom Bjurman), 2–1 (30.02) Patric Hellström (Albin Dahlqvist), 3–1 (36.10) Karl Appelqvist (Simon Näslund, Alexander Nilsson).

Tredje perioden: 4–1 (55.22) Max Haglund (Simon Näslund, Tom Bjurman).

Nästa match:

Färjestad: Örebro HK, hemma, 23 november

Mora: BIK Karlskoga, hemma, 23 november