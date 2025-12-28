Färjestad starkast – efter två sena mål mot Leksand
- Färjestad-seger med 2–1 efter förlängning
- Färjestads femte seger på de senaste sex matcherna
- Filip Roos avgjorde för Färjestad
Färjestads väg till seger mot Leksand borta i SHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Laget kvitterade i slutet av tredje perioden genom Joakim Nygård innan Filip Roos avgjorde.
Segern var Färjestads femte på de senaste sex matcherna.
Frölunda nästa för Färjestad
Det gjordes inga mål under matchens första eller andra period.
Peter Cehlarik gav Leksand ledningen först efter 9.26 i tredje perioden efter pass från Joonas Lyytinen och Stefan Milosevic.
Färjestad kvitterade till 1–1 med 1.15 kvar att spela genom Joakim Nygård assisterad av Viktor Lodin och Joel Kellman.
I förlängningen tog det 1.24 innan Färjestad också avgjorde till 2–1. Matchvinnare för bortalaget blev Filip Roos.
Tisdag 30 december 19.00 möter Leksand Timrå IK borta i SCA Arena medan Färjestad spelar borta mot Frölunda.
Leksand–Färjestad 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–1)
SHL, Tegera Arena
Tredje perioden: 1–0 (49.26) Peter Cehlarik (Joonas Lyytinen, Stefan Milosevic), 1–1 (58.45) Joakim Nygård (Viktor Lodin, Joel Kellman).
Förlängning: 1–2 (61.24) Filip Roos.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Leksand: 1-2-2
Färjestad: 4-0-1
Nästa match:
Leksand: Timrå IK, borta, 30 december 19.00
Färjestad: Frölunda HC, borta, 30 december 19.00
