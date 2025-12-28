Färjestad starkast – efter två sena mål mot Leksand

Färjestad-seger med 2–1 efter förlängning

Färjestads femte seger på de senaste sex matcherna

Filip Roos avgjorde för Färjestad

Färjestads väg till seger mot Leksand borta i SHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Laget kvitterade i slutet av tredje perioden genom Joakim Nygård innan Filip Roos avgjorde.

Segern var Färjestads femte på de senaste sex matcherna.

Frölunda nästa för Färjestad

Det gjordes inga mål under matchens första eller andra period.

Peter Cehlarik gav Leksand ledningen först efter 9.26 i tredje perioden efter pass från Joonas Lyytinen och Stefan Milosevic.

Färjestad kvitterade till 1–1 med 1.15 kvar att spela genom Joakim Nygård assisterad av Viktor Lodin och Joel Kellman.

I förlängningen tog det 1.24 innan Färjestad också avgjorde till 2–1. Matchvinnare för bortalaget blev Filip Roos.

Tisdag 30 december 19.00 möter Leksand Timrå IK borta i SCA Arena medan Färjestad spelar borta mot Frölunda.

Leksand–Färjestad 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–1)

SHL, Tegera Arena

Tredje perioden: 1–0 (49.26) Peter Cehlarik (Joonas Lyytinen, Stefan Milosevic), 1–1 (58.45) Joakim Nygård (Viktor Lodin, Joel Kellman).

Förlängning: 1–2 (61.24) Filip Roos.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 1-2-2

Färjestad: 4-0-1

Nästa match:

Leksand: Timrå IK, borta, 30 december 19.00

Färjestad: Frölunda HC, borta, 30 december 19.00