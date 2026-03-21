Färjestad kvitterade serien mot Malmö

Färjestad-seger med 5–2 mot Malmö

Färjestad vann på hemmaplan mot Malmö med 5–2 (1–1, 0–1, 4–0) i åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet och utjämnade därmed till 1-1 i matchserien.

Malmö tog ledningen efter fem minuter genom Anton Liljenfors efter pass från Janis Grossniklaus och Figo Larsson. Färjestad kvitterade till 1–1 efter 16.07 när Lukas Andersson slog till efter förarbete från Isak Holtet och Måns Gudmundsson.

Efter 7.51 i andra perioden slog Alexandre Monarque till och gav Malmö ledningen.

Färjestad gjorde dock fyra raka mål i tredje perioden och gick från underläge 1–2 till ledning med 5–2. 4–2-målet kom med bara 1.58 kvar att spela genom Max Haglund. Och med drygt en minuter kvar att spela kom också 5–2 genom Isak Holtet. Därmed tog laget en säker seger.

Färjestads Isak Holtet stod för två mål och ett assist.

Nästa match spelas på söndag 13.00.

Första perioden: 0–1 (5.34) Anton Liljenfors (Janis Grossniklaus, Figo Larsson), 1–1 (16.07) Lukas Andersson (Isak Holtet, Måns Gudmundsson).

Andra perioden: 1–2 (27.51) Alexandre Monarque.

Tredje perioden: 2–2 (44.23) Wille Andersson Jöhnk, 3–2 (47.06) Isak Holtet (Måns Gudmundsson), 4–2 (58.02) Max Haglund, 5–2 (58.55) Isak Holtet.

22 mars, 13.00, Färjestad–Malmö