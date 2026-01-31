Falu J20:s fina svit håller i sig efter 5–3 mot Lindlöven

Falu J20 segrade – 5–3 mot Lindlöven

Falu J20:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Falu J20:s Edvin Granberg tvåmålsskytt

Det går fortsatt bra för Falu J20 i U20 division 1 västra A herr. På lördagen mötte laget Lindlöven på hemmaplan i Lugnets Ishall och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit sex matcher i rad. Segerresultatet mot Lindlöven blev 5–3 (2–1, 0–2, 3–0).

Anton Sundberg matchvinnare för Falu J20

Falu J20 tog ledningen i början av första perioden genom Jon Axforsen.

Lindlöven gjorde 1–1 genom Wiggo Centervad efter 5.37.

Efter 16.18 i matchen gjorde Falu J20 2–1 genom Samuel Håland.

Redan efter 22 sekunder i andra perioden kvitterade Lindlöven till 2–2 genom Jonas Flodström. Lindlöven gjorde också 2–3 efter 9.03 i andra perioden när Wiggo Centervad hittade rätt på nytt framspelad av Lukas Ytter och Anton Larsson.

Falu J20 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–3 till 5–3 i tredje perioden. Det sista målet kom med 14 sekunder kvar av matchen.

Falu J20:s Edvin Granberg stod för två mål och ett assist.

Det här betyder att Falu J20 är kvar i serieledning och Lindlöven stannar på fjärde plats, i serien.

Säsongens första möte lagen emellan vann Falu IF med 6–3.

Falu J20 tar sig an Häradsbygden i nästa match borta onsdag 4 februari 19.15. Lindlöven möter samma dag 19.30 IFK Arboga IK borta.

Falu J20–Lindlöven 5–3 (2–1, 0–2, 3–0)

U20 division 1 västra A herr, Lugnets Ishall

Första perioden: 1–0 (3.45) Jon Axforsen (Andreas Eriksson), 1–1 (5.37) Wiggo Centervad (Viggo Nordin, Noah Lagerman), 2–1 (16.18) Samuel Håland (Albin Barkensjö).

Andra perioden: 2–2 (20.22) Jonas Flodström, 2–3 (29.03) Wiggo Centervad (Lukas Ytter, Anton Larsson).

Tredje perioden: 3–3 (46.58) Edvin Granberg (Sebastian Lindblom), 4–3 (50.24) Anton Sundberg (Edvin Granberg, Sebastian Lindblom), 5–3 (59.46) Edvin Granberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu J20: 5-0-0

Lindlöven: 3-0-2

Nästa match:

Falu J20: Häradsbygdens Sportsällskap, borta, 4 februari 19.15

Lindlöven: IFK Arboga U 23, borta, 4 februari 19.30