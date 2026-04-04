Falu J20 segrade mot Hudiksvall

Falu J20 segrade – 4–0 mot Hudiksvall

Neo Andersson avgjorde för Falu J20

Andra raka segern för Falu J20

Falu J20 vann med 4–0 (2–0, 0–0, 2–0) på hemmaplan mot Hudiksvall i U20-kvalserien regional väst herr.

Falu J20–Hudiksvall – mål för mål

Neo Andersson gjorde 1–0 till Falu J20 efter åtta minuters spel på passning från William Alexson. 2–0 kom efter 11.35 när Edvin Granberg fick träff assisterad av Neo Andersson och Andreas Eriksson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

2.22 in i tredje perioden nätade Falu J20:s Gustav Larsson framspelad av Sebastian Lindblom och Samuel Håland och ökade ledningen. Anton Sundberg gjorde också 4–0 efter förarbete från Andreas Eriksson efter 9.03.

Det här betyder att Falu J20 slutar på tredje plats och Hudiksvall på andra plats.

Falu J20–Hudiksvall 4–0 (2–0, 0–0, 2–0)

U20-kvalserien regional väst herr

Första perioden: 1–0 (8.08) Neo Andersson (William Alexson), 2–0 (11.35) Edvin Granberg (Neo Andersson, Andreas Eriksson).

Tredje perioden: 3–0 (42.22) Gustav Larsson (Sebastian Lindblom, Samuel Håland), 4–0 (49.03) Anton Sundberg (Andreas Eriksson).

Ställning i serien: Falu J20–Hudiksvall 2–4

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu J20: 2-0-3

Hudiksvall: 3-0-2