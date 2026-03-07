Falu J20 säkrade segern i matchserien mot Örebro

Falu J20-seger med 3–2 mot Örebro

John Kullås Hamrén matchvinnare för Falu J20

Andra raka segern för Falu J20

Segern på hemmaplan med 3–2 (1–0, 1–0, 1–2) gör att Falu J20 har säkrat segern i matchserien mot Örebro i playoff i U20 västra division 1 herr. Falu J20 vann totalt med 2-0 i matcher.

Falu J20–Örebro – mål för mål

Andreas Eriksson gjorde 1–0 till Falu J20 efter 7.33 efter förarbete från Liam Nordvall.

Efter 5.11 i andra perioden nätade Sebastian Lindblom framspelad av Albin Asp och Jon Axforsen och gjorde 2–0.

Örebro reducerade dock till 2–1 genom Lucas Stigell efter 9.43 av perioden.

Falu J20 utökade ledningen på nytt genom John Kullås Hamrén efter 15.38 i tredje perioden och kom allt närmare segern.

Oscar Lindblom reducerade dock för Örebro med bara tre minuter kvar att spela och gav matchen liv igen.

Falu J20–Örebro 3–2 (1–0, 1–0, 1–2)

Playoff i U20 västra division 1 herr, Lugnets Ishall

Första perioden: 1–0 (7.33) Andreas Eriksson (Liam Nordvall).

Andra perioden: 2–0 (25.11) Sebastian Lindblom (Albin Asp, Jon Axforsen).

Tredje perioden: 2–1 (49.43) Lucas Stigell (Lucas Forsman, Franz Moritzen), 3–1 (55.38) John Kullås Hamrén, 3–2 (57.14) Oscar Lindblom (Sac Granqvist).