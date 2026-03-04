Falu J20 avgjorde i sista perioden och vann mot Örebro

Falu J20 vann borta mot Örebro i U20 västra division 1 playoff herr med 5–4. Matchen var helt jämn efter två perioder, 4–4, innan Falu J20 avgjorde i sista perioden.

Falu J20 dominerade i första perioden som laget vann med 3–2.

Örebro kvitterade till 3–3 genom Lucas Stigell i andra perioden.

Falu J20 gjorde 3–4 genom Liam Nordvall efter 19.24.

Örebro kvitterade till 4–4 genom Sac Granqvist efter 19.32 av perioden.

8.00 in i tredje perioden slog Sebastian Lindblom till på nytt på pass av Gustav Larsson och avgjorde matchen. 4–5-målet blev matchens sista.

Falu J20:s Sebastian Lindblom stod för tre poäng, varav två mål. Sac Granqvist gjorde ett mål och totalt tre poäng för Örebro.

I nästa match möts lagen igen i Lugnets Ishall, lördag 7 mars 12.45.

Örebro–Falu J20 4–5 (2–3, 2–1, 0–1)

U20 västra division 1 playoff herr, Trängens IP

Första perioden: 0–1 (2.33) Jon Axforsen (Samuel Håland, Sebastian Lindblom), 0–2 (9.17) Gustav Larsson, 1–2 (10.08) Filip Wiktorsson (Dovydas Supranavicius, William Engberg), 2–2 (10.28) Lucas Stigell (Sac Granqvist), 2–3 (19.41) Sebastian Lindblom (Jon Axforsen, Anton Sundberg).

Andra perioden: 3–3 (27.44) Lucas Stigell (Ludwig Svärd, Sac Granqvist), 3–4 (39.24) Liam Nordvall (Anton Sundberg), 4–4 (39.32) Sac Granqvist (Ludwig Svärd).

Tredje perioden: 4–5 (48.00) Sebastian Lindblom (Gustav Larsson).

Örebro: Falu IF, borta, 7 mars 12.45

Falu J20: Örebro HUF, hemma, 7 mars 12.45