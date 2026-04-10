Fabian Zetterlund het när Ottawa besegrade Florida

Det blev Ottawa som vann matchen hemma mot Florida i NHL på fredagen. 5–1 (2–0, 0–0, 3–1) slutade matchen.

Segern var Ottawas fjärde på de senaste fem matcherna.

I och med detta har Florida fyra förluster i rad.

Drake Batherson gav Ottawa ledningen efter sex minuters spel på pass av Brady Tkachuk och Jake Sanderson. Laget gjorde 2–0 efter 17.00 genom Fabian Zetterlund framspelad av Lars Eller och Jordan Spence.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

3.03 in i tredje perioden satte Artiom Zub pucken framspelad av Jake Sanderson och Dylan Cozens och ökade ledningen. 14.17 in i perioden slog Jesper Boqvist till på pass av A.J Greer och Eetu Luostarinen och reducerade. Men mer än så orkade Florida inte med. Efter 16.43 slog Claude Giroux till och ökade ledningen för Ottawa. Efter 17.02 nätade Fabian Zetterlund på nytt och ökade ledningen för Ottawa.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Florida Panthers vunnit.

Nästa motstånd för Ottawa är NY Islanders. Lagen möts lördag 11 april 19.00 i UBS Arena. Florida tar sig an Toronto borta söndag 12 april 01.00.

Ottawa–Florida 5–1 (2–0, 0–0, 3–1)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 1–0 (6.49) Drake Batherson (Brady Tkachuk, Jake Sanderson), 2–0 (17.00) Fabian Zetterlund (Lars Eller, Jordan Spence).

Tredje perioden: 3–0 (43.03) Artiom Zub (Jake Sanderson, Dylan Cozens), 3–1 (54.17) Jesper Boqvist (A.J Greer, Eetu Luostarinen), 4–1 (56.43) Claude Giroux, 5–1 (57.02) Fabian Zetterlund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 4-0-1

Florida: 1-1-3

