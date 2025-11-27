Fabian Spjuth fixade segern för Boo i matchen mot Väsby

Seger för Boo med 5–1 mot Väsby

Boos femte seger på de senaste sex matcherna

Fabian Spjuth tremålsskytt för Boo

Det blev ett hattrick för Boos Fabian Spjuth i matchen mot Väsby i U18 allettan östra herr. Boo vann på hemmaplan med 5–1 (1–0, 2–0, 2–1).

Det här innebär att Boo nu har fyra segrar i följd i U18 allettan östra herr.

Boos Fabian Spjuth tremålsskytt

Boo tog ledningen efter sju minuters spel genom Fabian Spjuth efter förarbete av Axel Andersson och Erik Lindefors.

Efter 33 sekunder i andra perioden slog Fabian Spjuth till på nytt på pass av Hjalmar Holmström och Arsenijs Zaicevs och gjorde 2–0.

Arsenijs Zaicevs gjorde dessutom 3–0 efter 14.50 framspelad av Max Stavin och Fabian Spjuth.

Efter 10.06 i tredje perioden ökade Boo på till 4–0 genom Alexander Myrentorp.

Väsby reducerade dock till 4–1 genom Hugo Di Meglio med 2.33 kvar att spela av perioden.

Boo kunde dock avgöra till 5–1 med tolv sekunder kvar av matchen genom Fabian Spjuth.

Fabian Spjuth gjorde tre mål för Boo och spelade dessutom fram till ett mål och Arsenijs Zaicevs stod för ett mål och två assists.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Boo på fjärde plats och Väsby på åttonde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Väsby IK HK med 5–3.

Boo tar sig an Värmdö i nästa match borta lördag 29 november 17.00. Väsby möter Viggbyholm hemma söndag 30 november 17.45.

Boo–Väsby 5–1 (1–0, 2–0, 2–1)

U18 allettan östra herr, Björknäs Ishall

Första perioden: 1–0 (7.07) Fabian Spjuth (Axel Andersson, Erik Lindefors).

Andra perioden: 2–0 (20.33) Fabian Spjuth (Hjalmar Holmström, Arsenijs Zaicevs), 3–0 (34.50) Arsenijs Zaicevs (Max Stavin, Fabian Spjuth).

Tredje perioden: 4–0 (50.06) Alexander Myrentorp (Axel Andersson), 4–1 (57.27) Hugo Di Meglio, 5–1 (59.48) Fabian Spjuth (Arsenijs Zaicevs, Milton Zetterlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boo: 4-0-1

Väsby: 2-0-3

Nästa match:

Boo: Värmdö HC, borta, 29 november

Väsby: Viggbyholms IK, hemma, 30 november