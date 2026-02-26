Eskilstuna Linden Hockey vann på nytt – 5–1 mot Vallentuna

Eskilstuna Linden Hockey-seger med 5–1 mot Vallentuna

Eskilstuna Linden Hockeys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Filip Ingman gjorde två mål för Eskilstuna Linden Hockey

5–1 (1–1, 4–0, 0–0) blev resultatet när Eskilstuna Linden Hockey och Vallentuna möttes i Smehallen på torsdagen. I och med detta har Eskilstuna Linden Hockey fyra raka segrar i U18 allettan östra fortsättningsserie.

Zacharias Karlsson gjorde matchvinnande målet

Oscar Sahlström Lindhe gjorde 1–0 till Vallentuna efter 14.22 assisterad av Elton Cegrell och Oscar Lohman. Efter 16.16 kvitterade Eskilstuna Linden Hockey när Eric Törnberg slog till på passning från Jamie Andersson och Oscar Larsson.

I andra perioden var det Eskilstuna Linden Hockey som spelade bäst och gick från 1–1 till 5–1 genom två mål av Filip Ingman, och ett mål var av Wilhelm Högback Norén och Zacharias Karlsson.

I tredje perioden höll Eskilstuna Linden Hockey i sin 5–1-ledning och vann.

Eskilstuna Linden Hockeys Filip Ingman stod för två mål och ett assist.

Med tre omgångar kvar är Eskilstuna Linden Hockey på fjärde plats i tabellen medan Vallentuna är på sjunde plats.

När lagen möttes senast vann E-tuna Linden med 6–3.

Eskilstuna Linden Hockey tar sig an Järna i nästa match hemma söndag 1 mars 17.00. Vallentuna möter samma dag 15.40 Haninge Anchors HC U18 hemma.

Eskilstuna Linden Hockey–Vallentuna 5–1 (1–1, 4–0, 0–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Smehallen

Första perioden: 0–1 (14.22) Oscar Sahlström Lindhe (Elton Cegrell, Oscar Lohman), 1–1 (16.16) Eric Törnberg (Jamie Andersson, Oscar Larsson).

Andra perioden: 2–1 (25.30) Zacharias Karlsson (Filip Ingman, Hampus Fornstedt), 3–1 (26.51) Wilhelm Högback Norén (Lucas Sjöberg, Simon Flodmark), 4–1 (27.37) Filip Ingman (Zacharias Karlsson), 5–1 (37.32) Filip Ingman (Melvin Pelkonen Lillemets, Hampus Fornstedt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Eskilstuna Linden Hockey: 4-0-1

Vallentuna: 1-0-4

Nästa match:

Eskilstuna Linden Hockey: Järna SK, hemma, 1 mars 17.00

Vallentuna: Haninge Anchors HC, hemma, 1 mars 15.40