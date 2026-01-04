Eskilstuna Linden Hockey vann – efter Filip Ingmans hattrick

Eskilstuna Linden Hockey vann med 6–3 mot IK Göta

Filip Ingman med tre mål för Eskilstuna Linden Hockey

Wilhelm Högback Norén matchvinnare för Eskilstuna Linden Hockey

Filip Ingman stod för tre mål när Eskilstuna Linden Hockey vann mot IK Göta på bortaplan i U18 allettan östra fortsättningsserie. Till slut blev det 6–3 (3–1, 0–2, 3–0).

Eskilstuna Linden Hockeys Filip Ingman tremålsskytt

Eskilstuna Linden Hockey tog ledningen i början av första perioden genom Filip Ingman.

IK Göta kvitterade till 1–1 genom Jasper Carlsson tidigt i matchen.

Eskilstuna Linden Hockey gjorde dock två mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av Felix Gustafsson och Filip Ingman.

Efter 9.10 i andra perioden nätade Oliwer Ekström på pass av Jasper Carlsson och Fabian Blomgren och reducerade åt IK Göta.

Melvin Lindgren gjorde dessutom 3–3 efter 11.12 framspelad av Douglas Lindquist och Axel Rinman.

Eskilstuna Linden Hockey spelade bra i tredje perioden och gick från 3–3 till 3–6 genom mål av Wilhelm Högback Norén, Zacharias Karlsson och Filip Ingman och avgjorde matchen.

Filip Ingman gjorde tre mål för Eskilstuna Linden Hockey och ett assist och Zacharias Karlsson stod för tre poäng, varav ett mål.

Den 8 februari möts lagen återigen, då i Smehallen.

I nästa match, torsdag 8 januari möter IK Göta Tierps HK U18 borta i Vegahallen 19.50 medan Eskilstuna Linden Hockey spelar hemma mot Boo 19.30.

IK Göta–Eskilstuna Linden Hockey 3–6 (1–3, 2–0, 0–3)

U18 allettan östra fortsättningsserie, HCL Tech Arena

Första perioden: 0–1 (0.39) Filip Ingman (Zacharias Karlsson), 1–1 (1.39) Jasper Carlsson (Elliot Hultstrand), 1–2 (3.34) Felix Gustafsson (Nero Holm, Hugo Wiklund), 1–3 (11.43) Filip Ingman.

Andra perioden: 2–3 (29.10) Oliwer Ekström (Jasper Carlsson, Fabian Blomgren), 3–3 (31.12) Melvin Lindgren (Douglas Lindquist, Axel Rinman).

Tredje perioden: 3–4 (43.34) Wilhelm Högback Norén (Lucas Sjöberg), 3–5 (46.44) Zacharias Karlsson (Filip Ingman, Melvin Pelkonen Lillemets), 3–6 (52.17) Filip Ingman (Wilhelm Högback Norén, Zacharias Karlsson).

Nästa match:

IK Göta: Tierps HK, borta, 8 januari 19.50

Eskilstuna Linden Hockey: Boo HC, hemma, 8 januari 19.30