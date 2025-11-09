Eskilstuna Linden Hockey utklassade Tullinge U18 på bortaplan

Eskilstuna Linden Hockey segrade – 10–4 mot Tullinge U18

Eskilstuna Linden Hockeys sjätte seger på de senaste sex matcherna

Hampus Fornstedt avgjorde för Eskilstuna Linden Hockey

Eskilstuna Linden Hockey dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Tullinge U18 i U18 division 1 östra C herr med hela 10–4 (1–1, 6–1, 3–2).

I och med detta har Eskilstuna Linden Hockey hela sex raka segrar i U18 division 1 östra C herr.

Tullinge U18–Eskilstuna Linden Hockey – mål för mål

Första perioden var jämn. Tullinge U18 inledde bäst och tog ledningen genom Vilhelm Winblad efter 14.07, men Eskilstuna Linden Hockey kvitterade genom Wilhelm Högback Norén i slutet av perioden. I andra perioden var det Eskilstuna Linden Hockey som var vassast. Laget vann perioden klart och ställningen efter två perioder var 2–7.

Även i tredje perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–3 och matchen med 10–4.

Wilhelm Högback Norén och Oscar Larsson gjorde två mål och två assist var för Eskilstuna Linden Hockey. Edwin Ferlin gjorde ett mål för Tullinge U18 och totalt tre poäng för Tullinge U18.

Tullinge U18 ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan Eskilstuna Linden Hockey leder serien.

Lagen spelar mot varandra igen den 14 december i Smehallen.

I nästa match möter Tullinge U18 Segeltorps IF U18 hemma på fredag 14 november 19.50. Eskilstuna Linden Hockey möter Åker/Strängnäs HC söndag 16 november 18.30 hemma.

Tullinge U18–Eskilstuna Linden Hockey 4–10 (1–1, 1–6, 2–3)

U18 division 1 östra C herr, Ica Riksten Arena

Första perioden: 1–0 (14.07) Vilhelm Winblad (Edwin Ferlin, Viggo Christensson), 1–1 (18.40) Wilhelm Högback Norén (Eric Törnberg, Oscar Larsson).

Andra perioden: 2–1 (21.14) Edwin Ferlin (Vilhelm Winblad, Tintin Sandelius), 2–2 (25.52) Frank Rosedahl Salvéus (Wilhelm Högback Norén), 2–3 (26.55) Wilhelm Högback Norén (Frank Rosedahl Salvéus, Oscar Larsson), 2–4 (34.18) Oscar Larsson (Frank Rosedahl Salvéus), 2–5 (34.52) Hampus Fornstedt (Felix Gustafsson, Lucas Sjöberg), 2–6 (37.23) Joel Vartiainen (Filip Ingman), 2–7 (38.11) Måns Dicksved (Eric Törnberg).

Tredje perioden: 3–7 (41.19) Sixten Norrbo Asp (Herman Isenberg – Linna), 3–8 (45.54) Gabriel Carlsson (Melvin Pelkonen Lillemets, Måns Dicksved), 3–9 (53.11) Lucas Sjöberg (Gabriel Carlsson), 3–10 (53.32) Oscar Larsson (Joel Vartiainen, Wilhelm Högback Norén), 4–10 (59.26) Viggo Christensson (Edwin Ferlin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tullinge U18: 1-0-4

Eskilstuna Linden Hockey: 5-0-0

Nästa match:

Tullinge U18: Segeltorps IF Ishockeyförening, hemma, 14 november

Eskilstuna Linden Hockey: Åker/Strängnäs HC, hemma, 16 november