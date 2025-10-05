Eskilstuna Linden Hockey segrare borta mot Åker/Strängnäs HC

Eskilstuna Linden Hockey vann med 4–2 mot Åker/Strängnäs HC

Hugo Wiklund matchvinnare för Eskilstuna Linden Hockey

Åker/Strängnäs HC nu sjunde, Eskilstuna Linden Hockey på andra plats

Eskilstuna Linden Hockey vände och vann första matchen mot Åker/Strängnäs HC borta med 4–2 (1–2, 2–0, 1–0) på söndagen i U18 division 1 östra C herr.

Åker/Strängnäs HC–Eskilstuna Linden Hockey – mål för mål

Eskilstuna Linden Hockey tog ledningen i början av första perioden genom Wilhelm Högback Norén.

Alfred Brun och Gösta Wallin såg till att Åker/Strängnäs HC vände till ledning med 2–1. Hampus Fornstedt och Hugo Wiklund gjorde att Eskilstuna Linden Hockey vände till underläget till ledning med 2–3. Melvin Pelkonen Lillemets stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–4-mål med 28 sekunder kvar att spela framspelad av Zacharias Karlsson. 2–4-målet blev matchens sista.

För Åker/Strängnäs HC gör resultatet att laget nu ligger på sjunde och sista plats i tabellen medan Eskilstuna Linden Hockey är på andra plats.

Den 16 november tar lagen sig an varandra igen, då i Smehallen.

Torsdag 9 oktober spelar Åker/Strängnäs HC borta mot Tullinge U18 19.50 och Eskilstuna Linden Hockey mot IFK Tumba IK 2 hemma 19.30 i Smehallen.

Åker/Strängnäs HC–Eskilstuna Linden Hockey 2–4 (2–1, 0–2, 0–1)

U18 division 1 östra C herr, Åkers Ishall

Första perioden: 0–1 (1.52) Wilhelm Högback Norén, 1–1 (7.15) Alfred Brun (Rasmus Rosborg), 2–1 (17.33) Gösta Wallin (Alfred Brun).

Andra perioden: 2–2 (27.39) Hampus Fornstedt (Melvin Pelkonen Lillemets, Zacharias Karlsson), 2–3 (37.28) Hugo Wiklund (Filip Ingman, Wilhelm Högback Norén).

Tredje perioden: 2–4 (59.32) Melvin Pelkonen Lillemets (Zacharias Karlsson).

Nästa match:

Åker/Strängnäs HC: Tullinge TP HC, borta, 9 oktober

Eskilstuna Linden Hockey: IFK Tumba IK 2, hemma, 9 oktober