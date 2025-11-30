Eskilstuna Linden Hockey segrade i toppmötet – Melvin Pelkonen Lillemets hjälte

Eskilstuna Linden Hockey-seger med 6–1 mot Hammarby IF U18

Eskilstuna Linden Hockeys åttonde seger på de senaste åtta matcherna

Filip Ingman med två mål för Eskilstuna Linden Hockey

Hammarby IF U18 tog emot Eskilstuna Linden Hockey i söndagens toppmöte i U18 division 1 östra C herr. Och det slutade med seger för bortalaget Eskilstuna Linden Hockey, som besegrade Hammarby IF U18 med 6–1 (1–0, 1–1, 4–0).

Det här innebär att Eskilstuna Linden Hockey nu har åtta segrar i följd i U18 division 1 östra C herr och är tre segrar ifrån en hel säsong utan förlust.

Melvin Pelkonen Lillemets matchvinnare för Eskilstuna Linden Hockey

Eskilstuna Linden Hockey startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 1.59 slog Hampus Fornstedt till efter förarbete av Nero Holm.

Efter 6.56 i andra perioden nätade Svante Hallbom Dovemark framspelad av Anton Tonkel och Fabian Rosberger och kvitterade för Hammarby IF U18.

Eskilstuna Linden Hockeys Melvin Pelkonen Lillemets gjorde 1–2 efter 11.27 på pass av Frank Rosedahl Salvéus.

Även i tredje perioden var Eskilstuna Linden Hockey starkast och gick från 1–2 till 1–6 genom två mål av Filip Ingman, ett mål av Wilhelm Högback Norén och ett mål av Simon Flodmark och avgjorde matchen.

När lagen senast möttes vann Eskilstuna Linden Hockey med 5–4.

I nästa match möter Hammarby IF U18 Segeltorps IF U18 hemma på fredag 5 december 19.15. Eskilstuna Linden Hockey möter IFK Tumba IK 2 onsdag 3 december 19.30 borta.

Hammarby IF U18–Eskilstuna Linden Hockey 1–6 (0–1, 1–1, 0–4)

U18 division 1 östra C herr, Kärrtorps IP

Första perioden: 0–1 (1.59) Hampus Fornstedt (Nero Holm).

Andra perioden: 1–1 (26.56) Svante Hallbom Dovemark (Anton Tonkel, Fabian Rosberger), 1–2 (31.27) Melvin Pelkonen Lillemets (Frank Rosedahl Salvéus).

Tredje perioden: 1–3 (41.57) Filip Ingman (Melvin Pelkonen Lillemets), 1–4 (46.37) Filip Ingman, 1–5 (55.24) Simon Flodmark, 1–6 (56.12) Wilhelm Högback Norén (Oscar Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hammarby IF U18: 3-0-2

Eskilstuna Linden Hockey: 5-0-0

Nästa match:

Hammarby IF U18: Segeltorps IF Ishockeyförening, hemma, 5 december

Eskilstuna Linden Hockey: IFK Tumba IK 2, borta, 3 december