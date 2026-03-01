Eskilstuna Linden Hockey fortsätter vinna – 8–3 mot Järna

Seger för Eskilstuna Linden Hockey med 8–3 mot Järna

Eskilstuna Linden Hockeys femte seger på de senaste sex matcherna

Filip Ingman med tre mål för Eskilstuna Linden Hockey

Segertåget fortsätter för Eskilstuna Linden Hockey efter ny vinst. Mot Järna hemma i Smehallen på söndagen vann med 8–3 (1–0, 3–1, 4–2) och har nu fem segrar i rad i U18 allettan östra fortsättningsserie.

Maximilian Lainio bakom Eskilstuna Linden Hockeys avgörande

Eskilstuna Linden Hockey startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 3.51 slog Filip Ingman till efter pass från Hampus Fornstedt.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 4–1.

Eskilstuna Linden Hockey vann också tredje perioden 4–2 och ställningen efter tre perioder var 8–3.

Eskilstuna Linden Hockeys Filip Ingman gjorde tre mål.

Lagens första möte för säsongen vann E-tuna Linden med 11–5.

Eskilstuna Linden Hockey tar sig an Nyköping i nästa match borta torsdag 5 mars 19.40. Järna möter samma dag 19.30 IK Göta hemma.

Eskilstuna Linden Hockey–Järna 8–3 (1–0, 3–1, 4–2)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Smehallen

Första perioden: 1–0 (3.51) Filip Ingman (Hampus Fornstedt).

Andra perioden: 2–0 (23.10) Jamie Andersson (Eric Törnberg), 3–0 (23.51) Hampus Fornstedt (Gustav Berg), 4–0 (34.09) Maximilian Lainio (Oscar Larsson, Wilhelm Högback Norén), 4–1 (36.47) Linus Salkia (Isac Ljungcrantz, Eric Ståhle).

Tredje perioden: 5–1 (43.25) Filip Ingman (Wilhelm Högback Norén), 6–1 (45.23) Oscar Larsson (Zacharias Karlsson, Maximilian Lainio), 7–1 (46.16) Gustav Berg (Jamie Andersson), 8–1 (47.57) Filip Ingman, 8–2 (51.47) Nick Kronholm (Hugo Englund), 8–3 (52.06) Maliik Hellqvist Ekendahl (Isac Ljungcrantz, Elias Skog).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Eskilstuna Linden Hockey: 5-0-0

Järna: 1-0-4

Nästa match:

Eskilstuna Linden Hockey: Nyköpings SK, borta, 5 mars 19.40

Järna: IK Göta, hemma, 5 mars 19.30