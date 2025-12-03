Eskilstuna Linden Hockey föll och stannade på sju raka segrar

IFK Tumba IK 2 segrade – 4–1 mot Eskilstuna Linden Hockey

IFK Tumba IK 2:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Felix Graan avgjorde för IFK Tumba IK 2

Eskilstuna Linden Hockey har spelat bra i U18 division 1 östra C herr senaste tiden. Inför matchen borta mot IFK Tumba IK 2 hade laget tagit sju raka segrar. Men på onsdagen tog det stopp, när matchen i Ishuset slutade 4–1 (0–0, 2–1, 2–0). Förlusten var den första i serien för Eskilstuna Linden Hockey.

I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Eskilstuna Linden Hockey med hela 10–1.

Segern var IFK Tumba IK 2:s fjärde på de senaste fem matcherna.

IFK Tumba IK 2–Eskilstuna Linden Hockey – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

IFK Tumba IK 2 startade andra perioden vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Cosmo Tiringer och Felix Graan innan Eskilstuna Linden Hockey svarade och gjorde 2–1 genom Filip Ingman.

1.09 in i tredje perioden nätade IFK Tumba IK 2:s Jonathan Bergquist på pass av Oliver Klasen och Benjamin Sundlöf och ökade ledningen.

Efter 15.05 nätade Dennis Löfving framspelad av Benjamin Sundlöf och ökade ledningen för IFK Tumba IK 2.

Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, IFK Tumba IK 2 med 19–13 och Eskilstuna Linden Hockey med 23–10 i målskillnad.

Det här betyder att IFK Tumba IK 2 ligger kvar på fjärde plats i tabellen och Eskilstuna Linden Hockey på första plats.

Torsdag 11 december 19.15 spelar IFK Tumba IK 2 borta mot Åker/Strängnäs HC i sista omgången. Eskilstuna Linden Hockey möter Nyköpings SK 2 U18 hemma i Smehallen söndag 7 december 17.30.

IFK Tumba IK 2–Eskilstuna Linden Hockey 4–1 (0–0, 2–1, 2–0)

U18 division 1 östra C herr, Ishuset

Andra perioden: 1–0 (29.00) Cosmo Tiringer, 2–0 (31.09) Felix Graan (Alexander Roos), 2–1 (39.18) Filip Ingman (Lucas Sjöberg, Simon Flodmark).

Tredje perioden: 3–1 (41.09) Jonathan Bergquist (Oliver Klasen, Benjamin Sundlöf), 4–1 (55.05) Dennis Löfving (Benjamin Sundlöf).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Tumba IK 2: 4-1-0

Eskilstuna Linden Hockey: 4-0-1

Nästa match:

IFK Tumba IK 2: Åker/Strängnäs HC, borta, 11 december

Eskilstuna Linden Hockey: Nyköpings SK 2, hemma, 7 december