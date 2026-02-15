Eskilstuna Linden Hockey bröt förlustsviten – vann mot Haninge Anchors HC U18

Eskilstuna Linden Hockey vann med 4–3 mot Haninge Anchors HC U18

Måns Dicksved avgjorde för Eskilstuna Linden Hockey

Haninge Anchors HC U18:s femte raka förlust

Efter fyra förluster i rad för Eskilstuna Linden Hockey i U18 allettan östra fortsättningsserie kom en ljusning. Borta mot Haninge Anchors HC U18 kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Torvalla Ishall slutade 3–4 (1–1, 0–2, 2–1).

Tierps HK U18 nästa för Eskilstuna Linden Hockey

Eskilstuna Linden Hockey tog ledningen efter 16.14 genom Filip Ingman assisterad av Zacharias Karlsson och Simon Flodmark. 1–1 kom efter 16.36 när Andór Fager hittade rätt med assist av Alexander Listam.

Efter 7.17 i andra perioden nätade Filip Ingman återigen framspelad av Måns Dicksved och gav Eskilstuna Linden Hockey ledningen. Måns Dicksved gjorde dessutom 1–3 efter 9.32 på pass av Wilhelm Högback Norén och Lucas Sjöberg.

Efter 5.45 i tredje perioden ökade Eskilstuna Linden Hockey på till 1–4 återigen genom Måns Dicksved.

Lukas Terehhov och Alexander Listam reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 3–4 kom inte Haninge Anchors HC U18.

Eskilstuna Linden Hockeys Måns Dicksved stod för tre poäng, varav två mål.

När lagen senast möttes vann E-tuna Linden med 2–0.

I nästa match möter Haninge Anchors HC U18 Lidingö Vikings HC borta och Eskilstuna Linden Hockey möter Tierps HK U18 hemma. Båda matcherna spelas torsdag 19 februari 19.30.

Haninge Anchors HC U18–Eskilstuna Linden Hockey 3–4 (1–1, 0–2, 2–1)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Torvalla Ishall

Första perioden: 0–1 (16.14) Filip Ingman (Zacharias Karlsson, Simon Flodmark), 1–1 (16.36) Andór Fager (Alexander Listam).

Andra perioden: 1–2 (27.17) Filip Ingman (Måns Dicksved), 1–3 (29.32) Måns Dicksved (Wilhelm Högback Norén, Lucas Sjöberg).

Tredje perioden: 1–4 (45.45) Måns Dicksved (Maximilian Lainio), 2–4 (45.52) Lukas Terehhov (Alexander Malm, Ludvig Laurin), 3–4 (59.24) Alexander Listam (Ludvig Laurin, Alexander Malm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Haninge Anchors HC U18: 0-0-5

Eskilstuna Linden Hockey: 1-1-3

Nästa match:

Haninge Anchors HC U18: Lidingö Vikings HC, borta, 19 februari 19.30

Eskilstuna Linden Hockey: Tierps HK, hemma, 19 februari 19.30