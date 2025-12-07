Eskilstuna Linden Hockey är klar seriesegrare efter seger mot Nyköpings SK 2 U18

Eskilstuna Linden Hockey vann med 9–3 mot Nyköpings SK 2 U18

Eskilstuna Linden Hockeys åttonde seger på de senaste nio matcherna

Oscar Larsson tremålsskytt för Eskilstuna Linden Hockey

Segern med 9–3 (2–0, 2–0, 5–3) hemma mot Nyköpings SK 2 U18 gör att Eskilstuna Linden Hockey är seriesegrare i U18 division 1 östra C herr. Nyköpings SK 2 U18 ligger på andra plats i tabellen.

Segern var Eskilstuna Linden Hockeys åttonde på de senaste nio matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Melvin Pelkonen Lillemets bakom Eskilstuna Linden Hockeys avgörande

Eskilstuna Linden Hockey började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.19 slog Oscar Larsson till framspelad av Wilhelm Högback Norén och Eric Törnberg.

Laget gjorde 2–0 när Lucas Sjöberg hittade rätt efter 11.14.

Efter 11.53 i andra perioden slog Hampus Fornstedt till och gjorde 3–0.

Melvin Pelkonen Lillemets gjorde dessutom 4–0 efter 15.54 framspelad av Lucas Sjöberg och Hugo Wiklund.

Eskilstuna Linden Hockey vann också tredje perioden 5–3 och matchen med hela 9–3.

Eskilstuna Linden Hockeys Wilhelm Högback Norén stod för ett mål och tre assists, Oscar Larsson gjorde tre mål och ett målgivande pass, Filip Ingman gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Lucas Sjöberg gjorde ett mål och två målgivande passningar.

När lagen möttes senast vann Eskilstuna Linden Hockey med 4–0.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 14 december. Då möter Eskilstuna Linden Hockey Tullinge U18 i Smehallen 17.30. Nyköpings SK 2 U18 tar sig an Hammarby IF U18 borta 13.00.

Eskilstuna Linden Hockey–Nyköpings SK 2 U18 9–3 (2–0, 2–0, 5–3)

U18 division 1 östra C herr, Smehallen

Första perioden: 1–0 (3.19) Oscar Larsson (Wilhelm Högback Norén, Eric Törnberg), 2–0 (11.14) Lucas Sjöberg.

Andra perioden: 3–0 (31.53) Hampus Fornstedt, 4–0 (35.54) Melvin Pelkonen Lillemets (Lucas Sjöberg, Hugo Wiklund).

Tredje perioden: 5–0 (44.50) Filip Ingman (Nero Holm), 5–1 (45.33) Viggo Rangensjö (Love Kihlberg, Lukas Hansson), 6–1 (47.47) Filip Ingman (Lucas Sjöberg, Frank Rosedahl Salvéus), 7–1 (49.02) Oscar Larsson (Joel Vartiainen, Wilhelm Högback Norén), 8–1 (52.13) Oscar Larsson (Filip Ingman, Wilhelm Högback Norén), 8–2 (55.14) Roman Wullems (Gustav Nilsson, Edward Edmark), 8–3 (58.32) Jonathan Nälser (Harry Teplan, Love Kihlberg), 9–3 (58.54) Wilhelm Högback Norén (Oscar Larsson, Eric Törnberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Eskilstuna Linden Hockey: 4-0-1

Nyköpings SK 2 U18: 2-1-2

Nästa match:

Eskilstuna Linden Hockey: Tullinge TP HC, hemma, 14 december

Nyköpings SK 2 U18: Hammarby IF, borta, 14 december