Erkenbölling och Erlandsson bakom segern för Kalmar mot Lenhovda

Kalmar vann med 15–1 mot Lenhovda

Kalmars femte seger på de senaste sex matcherna

Sebastian Erkenbölling avgjorde för Kalmar

Sebastian Erkenbölling och Lucas Erlandsson gjorde fyra mål var i mötet mellan Kalmar och Lenhovda i U20 division 1 D syd herr vilket gjorde att Kalmar vann matchen på hemmaplan med 15–1 (4–0, 6–0, 5–1).

Riktigt bra var Sebastian Erkenbölling, som stod för hela fyra mål för Kalmar.

Segern var Kalmars femte på de senaste sex matcherna.

Kalmar–Lenhovda – mål för mål

I första perioden var det Kalmar som spelade bäst. Laget vann perioden klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Kalmar som var vassast och gick från 4–0 till 10–0 genom mål av Michal Kanca, Walter Nilsson, Elliott Fredhöj, William Johansson, Sebastian Erkenbölling och Jacob Wittenström. Kalmar hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.13 genom Lucas Erlandsson och gick upp till 12–0 innan Lenhovda svarade.

15–1 blev det till slut för Kalmar.

Resultatet innebär att Kalmar fortsätter toppa tabellen och Lenhovda ligger sist, på nionde plats i tabellen.

Den 11 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Elitfönster Arena.

Lördag 11 oktober möter Kalmar Tingsryds AIF J20 hemma 14.25 och Lenhovda möter Värnamo hemma 14.00.

Kalmar–Lenhovda 15–1 (4–0, 6–0, 5–1)

U20 division 1 D syd herr, Hatstore Arena

Första perioden: 1–0 (7.09) Lucas Erlandsson (Walter Nilsson, William Johansson), 2–0 (9.34) Sebastian Erkenbölling, 3–0 (12.52) Lucas Erlandsson (Aziz Usmanov, Walter Nilsson), 4–0 (17.14) Lucas Erlandsson (Aziz Usmanov, Walter Nilsson).

Andra perioden: 5–0 (22.18) Michal Kanca (Aziz Usmanov, Alexander Kitanovski), 6–0 (26.01) Walter Nilsson (Aziz Usmanov), 7–0 (34.54) Elliott Fredhöj (Jacob Wittenström, David Johansson), 8–0 (37.11) William Johansson (Lucas Erlandsson, Walter Nilsson), 9–0 (39.37) Sebastian Erkenbölling (Markus Hatlem, Henri Thüberg), 10–0 (39.59) Jacob Wittenström (Elliott Fredhöj, Lauris Strazdins).

Tredje perioden: 11–0 (40.13) Lucas Erlandsson (William Johansson), 12–0 (43.21) Mellwin Göthberg (Elliott Fredhöj, Hugo Tyrebrant), 12–1 (47.30) Alvin Lönngren, 13–1 (47.46) Lauris Strazdins (Jacob Wittenström, Aziz Usmanov), 14–1 (52.09) Sebastian Erkenbölling (Aziz Usmanov, Markus Hatlem), 15–1 (54.47) Sebastian Erkenbölling (Lauris Strazdins, Markus Hatlem).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 4-1-0

Lenhovda: 0-0-5

Nästa match:

Kalmar: Tingsryds AIF Utv., hemma, 11 oktober

Lenhovda: Värnamo GIK, hemma, 11 oktober