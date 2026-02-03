Ericsson och Lunde-Sletten nyckelspelare när BIK Karlskoga J20 vann mot gästande Malung

BIK Karlskoga J20 vann med 5–0 mot Malung

BIK Karlskoga J20:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Agust Kittel avgjorde för BIK Karlskoga J20

BIK Karlskoga J20 vann i Nobelhallen mot Malung i U20 region väst herr på tisdagen. Ställningen var lika i tredje perioden innan Linus Ericsson gjorde 3–0 och Isak Lunde-Sletten knappt två minuter senare gjorde 4–0. Matchen slutade 5–0 (0–0, 0–0, 5–0).

Det här innebär att BIK Karlskoga J20 nu har nio segrar i följd i U20 region väst herr.

BIK Karlskoga J20–Malung – mål för mål

Inget av lagen fick in något mål i varken första eller andra perioden.

BIK Karlskoga J20 dominerade i tredje perioden som laget vann klart och matchen med 5–0.

BIK Karlskoga J20:s Arwid Forsman stod för ett mål och två assists.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. BIK Karlskoga har tagit två segrar före den här matchen. Malungs IF vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

BIK Karlskoga J20 tar sig an Strömsbro i nästa match borta lördag 7 februari 16.45. Malung möter samma dag 13.30 Grums hemma.

BIK Karlskoga J20–Malung 5–0 (0–0, 0–0, 5–0)

U20 region väst herr, Nobelhallen

Tredje perioden: 1–0 (42.28) Agust Kittel (Samuel Grans, Arwid Forsman), 2–0 (43.56) Douglas Sättermann (Joel Antonsson), 3–0 (55.12) Linus Ericsson (Agust Kittel, Arwid Forsman), 4–0 (56.54) Isak Lunde-Sletten, 5–0 (59.23) Arwid Forsman (Isak Lunde-Sletten, Marcelo Henriksson Ribeiro).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga J20: 5-0-0

Malung: 2-0-3

Nästa match:

BIK Karlskoga J20: Strömsbro IF, borta, 7 februari 16.45

Malung: Grums IK Hockey, hemma, 7 februari 13.30