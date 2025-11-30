Enköpings segerrad mot Wings Arlanda intakt

Enköping vann med 12–3 mot Wings Arlanda

Einar Genberg matchvinnare för Enköping

Andra raka segern för Enköping

Enköping fortsätter att ha det lätt mot Wings Arlanda i U18 allettan östra herr. På söndagen vann Enköping på nytt – den här gången med hela 12–3 (3–0, 3–1, 6–2) borta i Pinbackshallen. Det var Enköpings femte raka seger mot Wings Arlanda.

I och med detta har Wings Arlanda 18 förluster i rad.

Wings Arlanda–Enköping – mål för mål

I första perioden var det Enköping som var vassast. Laget vann perioden klart med 3–0.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 1–6.

Enköping vann också tredje perioden 2–6 och matchen med hela 12–3.

Erik Nederberg gjorde två mål för Enköping och spelade fram till två mål, Gabriel Shafadi stod för fyra poäng, varav ett mål och Fabian Kåkemyhr gjorde två mål och ett assist.

Med fyra omgångar kvar är Wings Arlanda sist i serien medan Enköping är på fjärde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Enköpings SK HK med 9–2.

I nästa match, torsdag 4 december möter Wings Arlanda Lidingö Vikings HC U18 borta i Exakt Arena 19.30 medan Enköping spelar hemma mot Järna 19.40.

Wings Arlanda–Enköping 3–12 (0–3, 1–3, 2–6)

U18 allettan östra herr, Pinbackshallen

Första perioden: 0–1 (3.21) Gabriel Shafadi (Svante Lilja, Erik Nederberg), 0–2 (13.08) Daniel Lindeberg (Neo Aronsson, Tore Ljung), 0–3 (13.42) Erik Nederberg (Gabriel Shafadi, Victor Thorsell).

Andra perioden: 1–3 (22.23) Martin Frisk (Noah Lind), 1–4 (22.57) Einar Genberg (Daniel Lindeberg, Neo Aronsson), 1–5 (23.25) Erik Nederberg (William Lind, Gabriel Shafadi), 1–6 (34.26) Nils Pettersson (Oscar Walter, Oscar Lag).

Tredje perioden: 1–7 (41.58) Gabriel Söderberg (Fabian Kåkemyhr, Victor Thorsell), 1–8 (44.52) Fabian Kåkemyhr (Oscar Walter, Gabriel Shafadi), 2–8 (45.44) Vilgot Olsson, 2–9 (50.19) Gabriel Söderberg (William Lind, Oscar Lag), 3–9 (52.33) Gustav Nilsson (Edvin Stenerhag, Martin Frisk), 3–10 (57.12) Anton Tolar (Tor Nordgren), 3–11 (58.57) Fabian Kåkemyhr (Svante Lilja, Erik Nederberg), 3–12 (59.02) Anton Tolar.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 0-0-5

Enköping: 3-0-2

Nästa match:

Wings Arlanda: Lidingö Vikings HC, borta, 4 december

Enköping: Järna SK, hemma, 4 december