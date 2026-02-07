Enköpings fina svit mot Trångsund fortsätter

Enköping vann med 9–3 mot Trångsund

Svante Lilja avgjorde för Enköping

Tredje raka segern för Enköping

Trångsund är ett favoritmotstånd för Enköping och på lördagen tog Enköping ännu en seger borta mot just Trångsund. Matchen i U20 allettan östra slutade hela 9–3 (3–1, 4–2, 2–0). Det var Enköpings fjärde raka seger mot just Trångsund.

Trångsund–Enköping – mål för mål

I första perioden var det Enköping som var starkast. Laget vann perioden med 3–1.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–4 och ställningen efter två perioder var 3–7.

2.16 in i tredje perioden fick Linus Wall utdelning återigen på pass av Dylan Hjelmberg och Hugo Hedenfalk och ökade ledningen. Efter 11.08 nätade Filip Klintbom framspelad av Linus Wall och Ludvig Söderberg och ökade ledningen för Enköping. Det fastställde slutresultatet till 3–9.

Enköpings Hugo Hedenfalk stod för tre poäng, varav ett mål, Ludvig Söderberg hade tre assists, Linus Wall gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Svante Lilja gjorde två mål och ett assist.

Trångsund har en vinst och fyra förluster och 9–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Enköping har tre vinster och två förluster och 29–13 i målskillnad.

Med fyra omgångar kvar är Trångsund på nionde plats i tabellen medan Enköping är på tredje plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Enköping med 6–2.

I nästa match, måndag 9 februari möter Trångsund Wings HC Arlanda borta i Pinbackshallen 19.30 medan Enköping spelar hemma mot Segeltorp 19.40.

Trångsund–Enköping 3–9 (1–3, 2–4, 0–2)

U20 allettan östra, Stortorpshallen

Första perioden: 0–1 (1.21) Hampus Söderkvist, 1–1 (4.11) Alexander Garpö (Adam Ågfalck), 1–2 (4.42) Erik Nederberg (Svante Lilja), 1–3 (9.52) Linus Wall (Hugo Hedenfalk, Ludvig Söderberg).

Andra perioden: 2–3 (20.39) Charlie Östlund Ramberg (Elias Lammila), 2–4 (24.25) Svante Lilja (Alexander Malm, Carl Larsson), 3–4 (30.01) Oscar Sandberg (Adam Ågfalck), 3–5 (31.48) Svante Lilja (Gabriel Shafadi), 3–6 (36.14) Tor Nordgren, 3–7 (39.59) Hugo Hedenfalk (Ludvig Söderberg, Filip Klintbom).

Tredje perioden: 3–8 (42.16) Linus Wall (Dylan Hjelmberg, Hugo Hedenfalk), 3–9 (51.08) Filip Klintbom (Linus Wall, Ludvig Söderberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Trångsund: 1-0-4

Enköping: 3-1-1

Nästa match:

Trångsund: Wings HC Arlanda, borta, 9 februari 19.30

Enköping: Segeltorps IF, hemma, 9 februari 19.40