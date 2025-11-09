Enköping vann toppmötet hemma mot Tumba

Seger för Enköping med 4–3 efter förlängning

Anton Tolar avgjorde för Enköping

Fyra raka mål för Enköping

Två topplag möttes i U18 allettan östra herr under söndagen när Enköping tog emot serieledande Tumba. Enköping vann matchen med 4–3 (0–1, 0–1, 3–1, 1–0) efter förlängning.

Anton Tolar stod för Enköpings avgörande mål 1.51 in i förlängningen.

Tumba hade en fin rad med tio raka matcher utan förlust inför söndagens match.

Lidingö Vikings HC U18 nästa för Enköping

Cosmo Tiringer gav gästerna Tumba ledningen efter nio minuters spel på pass av Elias Holger och Theo Ivarsson. Efter 16.16 i andra perioden nätade Max Karell Söderman framspelad av Stephan Shestopalov och gjorde 0–2. Efter 1.06 i tredje perioden ökade Tumba på till 0–3 genom Max Mälarberg.

Enköping reducerade och kvitterade till 3–3 i tredje perioden. Stor matchhjälte för Enköping blev Anton Tolar som 1.51 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Enköping har tre segrar och två förluster och 19–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Enköpings femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Tumbas andra uddamålsförlust.

När lagen senast möttes vann Enköpings SK HK med 5–4.

Torsdag 13 november spelar Enköping borta mot Lidingö Vikings HC U18 19.30 och Tumba mot Järna hemma 19.45 i Ishuset.

Enköping–Tumba 4–3 (0–1, 0–1, 3–1, 1–0)

U18 allettan östra herr, Bahcohallen

Första perioden: 0–1 (9.42) Cosmo Tiringer (Elias Holger, Theo Ivarsson).

Andra perioden: 0–2 (36.16) Max Karell Söderman (Stephan Shestopalov).

Tredje perioden: 0–3 (41.06) Max Mälarberg (Max Sandberg Gråhns, Yoshi Laurin), 1–3 (53.19) Oscar Walter (Anton Tolar), 2–3 (53.49) Nils Pettersson (Hampus Holmberg), 3–3 (53.55) Erik Nederberg (Gabriel Shafadi).

Förlängning: 4–3 (61.51) Anton Tolar (Tor Nordgren, Oscar Lag).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 3-0-2

Tumba: 4-1-0

Nästa match:

Enköping: Lidingö Vikings HC, borta, 13 november

Tumba: Järna SK, hemma, 13 november