Enköping vann mot Forshaga efter mål av Ludvig Siljesvärd

Enköping segrade – 1–0 mot Forshaga

Ludvig Siljesvärd avgjorde för Enköping

Enköpings starka defensiv briljerade

Enköping vann med matchens enda mål på hemmaplan mot Forshaga i hockeyettan norra. Målet gjorde Ludvig Siljesvärd, redan i första perioden.

Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand:

– En premiär där vi kommer ut alldeles för långsamma i besluten. Vi sätter oss själva i alldeles för stora problem. Så första perioden är jag inte alls nöjd med. Sista 40 minuterna tycker jag vi är tillräckligt bra för att vända matchen. Målen som räknas, och vi måste hitta ett sätt att börja göra mål. Surt med torsk, men en av 38 matcher.

Enköping–Forshaga – mål för mål

Enköping tar sig an Brödernas/Väsby i nästa match borta lördag 4 oktober 16.00. Forshaga möter Wings Arlanda hemma söndag 5 oktober 16.00.

Enköping–Forshaga 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)

Hockeyettan norra, Bahcohallen

Första perioden: 1–0 (3.25) Ludvig Siljesvärd.

Nästa match:

Enköping: Brödernas/Väsby IK HK, borta, 4 oktober

Forshaga: Wings HC Arlanda, hemma, 5 oktober