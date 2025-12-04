Enköping segrade mot Järna i U18 allettan östra herr

Seger för Enköping med 8–5 mot Järna

Svante Lilja matchvinnare för Enköping

Tredje raka segern för Enköping

Enköping segrade på hemmaplan i Bahcohallen mot Järna i U18 allettan östra herr. 8–5 (3–2, 1–0, 4–3) slutade matchen på torsdagen.

IK Göta nästa för Enköping

Enköping var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 3–2.

Efter 12.48 i andra perioden nätade Oscar Walter på pass av Svante Lilja och Gabriel Shafadi och gjorde 4–2.

Enköping inledde tredje perioden med att göra 5–2 genom Oscar Walter innan Järna svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Hugo Englund för framspelad av Maliik Hellqvist Ekendahl och Marcus Söderman efter 16.34.

I slutminuterna var det dock Enköping som avgjorde.

Enköpings Gabriel Shafadi hade fyra assists, Tor Nordgren stod för två mål och ett assist, Oscar Walter gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål, Oscar Lag gjorde ett mål och två målgivande passningar och Svante Lilja gjorde två mål och ett målgivande pass.

Med tre omgångar kvar är Enköping på fjärde plats i tabellen medan Järna är på elfte plats.

När lagen senast möttes vann Enköpings SK HK med 5–2.

På söndag 7 december 17.30 spelar Enköping borta mot IK Göta och Järna hemma mot Värmdö.

Enköping–Järna 8–5 (3–2, 1–0, 4–3)

U18 allettan östra herr, Bahcohallen

Första perioden: 0–1 (2.48) Eric Ståhle (Linus Salkia, Andreas Tingshagen), 0–2 (7.11) Edvin Blixt (Filip Orre Swärdborn, Isac Ljungcrantz), 1–2 (15.53) Tor Nordgren (Gabriel Söderberg, Anton Tolar), 2–2 (16.44) Oscar Lag (Tor Nordgren, Gabriel Shafadi), 3–2 (17.12) Nils Pettersson (Oscar Lag, Melwin Johansson).

Andra perioden: 4–2 (32.48) Oscar Walter (Svante Lilja, Gabriel Shafadi).

Tredje perioden: 5–2 (51.33) Oscar Walter (Oscar Lag), 5–3 (52.23) Maliik Hellqvist Ekendahl (Hugo Englund), 5–4 (53.58) Gus Gustafsson (Linus Björkdahl, Filip Orre Swärdborn), 5–5 (56.34) Hugo Englund (Maliik Hellqvist Ekendahl, Marcus Söderman), 6–5 (57.11) Svante Lilja (Fabian Kåkemyhr, Gabriel Shafadi), 7–5 (58.22) Svante Lilja (Oscar Walter, Gabriel Shafadi), 8–5 (59.39) Tor Nordgren.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 3-0-2

Järna: 1-0-4

Nästa match:

Enköping: IK Göta, borta, 7 december

Järna: Värmdö HC, hemma, 7 december