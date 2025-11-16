Enköping knep segern i målmässigt jämn match mot Nyköping

Enköping vann med 5–4 mot Nyköping

Enköpings fjärde seger på de senaste fem matcherna

Tor Nordgren matchvinnare för Enköping

Ett måls övervikt avgjorde en målmässigt jämn match för Enköping, som vann hemma mot Nyköping med 5–4 (3–2, 2–2, 0–0) i U18 allettan östra herr på söndagen.

Segern var Enköpings fjärde på de senaste fem matcherna.

Boo nästa för Enköping

Enköping var vassast i första perioden. Laget vann perioden med 3–2.

Enköping gjorde 4–2 genom Svante Lilja efter 9.53 i andra perioden.

Nyköping reducerade dock till 4–3 genom Dennis Niklasson efter 12.36 av perioden.

Enköping utökade ledningen på nytt genom Tor Nordgren efter 14.01 och kom allt närmare segern.

Roman Wullems reducerade förvisso men närmare än 5–4 kom inte Nyköping. Tredje perioden blev mållös och Enköping höll i sin 5–4-ledning och vann.

Tor Nordgren och Oscar Walter gjorde ett mål och två assist var för Enköping.

Det här var Enköpings sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Nyköpings tredje uddamålsförlust.

När lagen möttes senast vann Enköpings SK HK med 3–2.

Enköping tar sig an Boo i nästa match borta torsdag 20 november 19.45. Nyköping möter samma dag 19.30 Järna hemma.

Enköping–Nyköping 5–4 (3–2, 2–2, 0–0)

U18 allettan östra herr, Bahcohallen

Första perioden: 1–0 (1.00) Oscar Lag (Oscar Walter, Tor Nordgren), 1–1 (5.13) Theo Grönqvist (Alfred Lidén), 2–1 (12.11) Gabriel Shafadi (Erik Nederberg, Victor Thorsell), 2–2 (14.27) Zsombor Kovacs (Zach Rohdin, Valter Wesley), 3–2 (16.16) Oscar Walter (Oscar Lag, Tor Nordgren).

Andra perioden: 4–2 (29.53) Svante Lilja (Gabriel Shafadi, Erik Nederberg), 4–3 (32.36) Dennis Niklasson (Gustav Lindberg, Petter Karlsson), 5–3 (34.01) Tor Nordgren (Oscar Walter), 5–4 (35.56) Roman Wullems (Alfred Lidén, Dennis Niklasson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 4-0-1

Nyköping: 3-0-2

Nästa match:

Enköping: Boo HC, borta, 20 november

Nyköping: Järna SK, hemma, 20 november