Emil Johansson det stora utropstecknet när Kovland U18 slog Svedjeholmen/KB65 U18

Kovland U18-seger med 5–0 mot Svedjeholmen/KB65 U18

Kovland U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Emil Johansson med tre mål för Kovland U18

Kovland U18 besegrade Svedjeholmen/KB65 U18 borta i U18 division 1 norra B herr med 5–0 (1–0, 2–0, 2–0). Men mycket snack handlade om Emil Johansson – som gjorde ett hattrick för Kovland U18.

– Kul med hållen nolla igen. Vi gör en helt okej insats, och har bud på fler mål om vi är lite mer kliniska i våra avslut. Men tre nya poäng på kontot är skönt, kommenterade Kovland U18:s tränare Olle Larsson efter matchen.

Det här innebär att Kovland U18 nu har fem segrar i följd i U18 division 1 norra B herr.

Benjamin Thun Hansson gjorde avgörande målet

Benjamin Thun Hansson gav Kovland U18 ledningen efter 17.46 efter förarbete från Emil Johansson.

Efter 6.11 i andra perioden slog Emil Johansson till på pass av Benjamin Thun Hansson och Jordan Nordstrand och gjorde 0–2.

Emil Johansson gjorde dessutom 0–3 efter 9.36 framspelad av Benjamin Thun Hansson och Albin Högberg.

9.59 in i tredje perioden satte Jordan Nordstrand pucken på pass av Alve Meijer och Albin Lindblom och ökade ledningen.

Kovland U18 gjorde också 0–5 genom Emil Johansson efter förarbete av Benjamin Thun Hansson och William Larsson efter 16.21.

Benjamin Thun Hansson gjorde ett mål för Kovland U18 och spelade fram till tre mål och Emil Johansson stod för fyra poäng, varav tre mål.

Med tre omgångar kvar är Svedjeholmen/KB65 U18 på fjärde plats i tabellen medan Kovland U18 leder serien.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kovlands IshF med 10–1.

Nästa motstånd för Svedjeholmen/KB65 U18 är Njurunda U18. Lagen möts tisdag 2 december 19.45 i O-Rinken. Kovland U18 tar sig an Vännäs HC U18 hemma lördag 6 december 16.00.

Svedjeholmen/KB65 U18–Kovland U18 0–5 (0–1, 0–2, 0–2)

U18 division 1 norra B herr, O-Rinken

Första perioden: 0–1 (17.46) Benjamin Thun Hansson (Emil Johansson).

Andra perioden: 0–2 (26.11) Emil Johansson (Benjamin Thun Hansson, Jordan Nordstrand), 0–3 (29.36) Emil Johansson (Benjamin Thun Hansson, Albin Högberg).

Tredje perioden: 0–4 (49.59) Jordan Nordstrand (Alve Meijer, Albin Lindblom), 0–5 (56.21) Emil Johansson (Benjamin Thun Hansson, William Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Svedjeholmen/KB65 U18: 2-1-2

Kovland U18: 5-0-0

Nästa match:

Svedjeholmen/KB65 U18: Njurunda SK, hemma, 2 december

Kovland U18: Vännäs HC, hemma, 6 december