Emil Därth det stora utropstecknet när Älta IF slog Värmdö HC 2

Älta IF vann med 5–4 mot Värmdö HC 2

Älta IF:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Älta IF:s Emil Därth fyramålsskytt

Älta IF besegrade Värmdö HC 2 borta i U18 Div 1 östra B herr med 5–4 (2–2, 1–2, 2–0). Men snackisen var Emil Därth – som gjorde hela fyra mål.

Det här innebär att Älta IF nu har fyra segrar i följd i U18 Div 1 östra B herr.

Älta IF tog ledningen i början av första perioden genom Emil Därth.

Värmdö HC 2 gjorde 1–1 genom Sverre Eklinder tidigt i matchen.

Efter 7.43 gjorde Älta IF 1–2 genom Alfred Friedman.

Värmdö HC 2 gjorde 2–2 genom Leo Fredsborn efter 9.06.

Älta IF gjorde 2–3 genom Emil Därth som gjorde sitt andra mål efter 5.52 i andra perioden.

Love Tvelin och Elias Fält såg till att Värmdö HC 2 vände till ledning med 4–3.

Emil Därth kvitterade för Älta IF efter 3.46 in i tredje perioden efter förarbete av Vilgot Erlandsson.

15.47 in i tredje perioden satte Emil Därth pucken återigen på pass av Carl Udden och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 4–5.

Värmdö HC 2 har två vinster och tre förluster och 21–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Värmdö HC 2:s tredje uddamålsförlust den här säsongen.

Det här betyder att Värmdö HC 2 är kvar på sjätte plats och Älta IF stannar på tredje plats, i serien.

Säsongens första möte lagen emellan vann Älta IF med 8–3.

Nästa motstånd för Värmdö HC 2 är Trångsunds IF U18. Lagen möts i sista omgången tisdag 9 december 20.00 i Ekhallen. Älta IF tar sig an FOC Farsta IF hemma onsdag 10 december 20.00.

Värmdö HC 2–Älta IF 4–5 (2–2, 2–1, 0–2)

U18 Div 1 östra B herr, Ekhallen

Första perioden: 0–1 (1.46) Emil Därth (Alfred Friedman, Jacob Svahn), 1–1 (2.37) Sverre Eklinder (Charlie Ebberyd), 1–2 (7.43) Alfred Friedman (Jacob Svahn), 2–2 (9.06) Leo Fredsborn (Elias Fält).

Andra perioden: 2–3 (25.52) Emil Därth (Alfred Friedman), 3–3 (37.04) Love Tvelin (Sverre Eklinder, Clifford Niinimaa Andersson), 4–3 (38.01) Elias Fält (Clifford Niinimaa Andersson).

Tredje perioden: 4–4 (43.46) Emil Därth (Vilgot Erlandsson), 4–5 (55.47) Emil Därth (Carl Udden).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värmdö HC 2: 2-2-1

Älta IF: 4-0-1

Nästa match:

Värmdö HC 2: Trångsunds IF, hemma, 9 december

Älta IF: FOC Farsta IF, hemma, 10 december