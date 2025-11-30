Elmer Möller i målform när Limhamn vann mot Kristianstad

Limhamn-seger med 4–1 mot Kristianstad

Elmer Möller gjorde två mål för Limhamn

Tredje raka förlusten för Kristianstad

Hemmalaget Limhamn tog hem de tre poängen efter seger mot Kristianstad i U18 division 1 syd C herr. 4–1 (3–0, 0–0, 1–1) slutade söndagens match.

Limhamn stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 9.04 i mitten av perioden.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Efter 1.57 i tredje perioden reducerade Kristianstad till 3–1 genom Jiri Petrik framspelad av Wille Strandberg och Max Gustafsson. Fler mål än så blev det inte för Kristianstad.

17.09 in i tredje perioden nätade Limhamns William Nordgaard framspelad av Olof Marthinsson och ökade ledningen.

Limhamn har två segrar och tre förluster och 16–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kristianstad har en vinst och fyra förluster och 11–22 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Kristianstads IK med 3–2.

Limhamn tar sig an Jonstorp i nästa match borta söndag 7 december 12.00. Kristianstad möter samma dag 14.40 Nybro Vikings hemma.

Limhamn–Kristianstad 4–1 (3–0, 0–0, 1–1)

U18 division 1 syd C herr, Limhamns Ishall

Första perioden: 1–0 (10.07) Olof Marthinsson (Melvin Thorsson), 2–0 (14.59) Elmer Möller (Ryder Ranelid), 3–0 (19.11) Elmer Möller (Oskar Trell).

Tredje perioden: 3–1 (41.57) Jiri Petrik (Wille Strandberg, Max Gustafsson), 4–1 (57.09) William Nordgaard (Olof Marthinsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Limhamn: 2-0-3

Kristianstad: 1-1-3

Nästa match:

Limhamn: Jonstorps IF IshF, borta, 7 december

Kristianstad: Nybro Vikings IF, hemma, 7 december