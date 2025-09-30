Elias Kuhlin het när Järnbrotts HK besegrade Rönnäng

Järnbrotts HK segrade – 4–1 mot Rönnäng

Elias Kuhlin med två mål för Järnbrotts HK

Gustav Lööf avgjorde för Järnbrotts HK

Hemmalaget Järnbrotts HK tog hem de tre poängen efter seger mot Rönnäng i U20 division 1 A syd herr. 4–1 (0–0, 4–0, 0–1) slutade matchen på tisdagen.

Elias Kuhlin gjorde två mål för Järnbrotts HK

Den första perioden slutade 0–0. Järnbrotts HK stod för fyra raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 4–0 på bara 5.12. 10.35 in i tredje perioden nätade Rönnängs Henning Sjöö framspelad av Ted Borggren och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Rönnäng.

Järnbrotts HK har nu tre poäng efter fyra spelade matcher medan Rönnäng har sex poäng efter tre matcher.

Lagen möts på nytt i Tjörns Ishall den 5 november.

Tisdag 7 oktober 19.15 spelar Järnbrotts HK hemma mot Varberg. Rönnäng möter Härryda hemma i Tjörns Ishall lördag 4 oktober 17.30.

Järnbrotts HK–Rönnäng 4–1 (0–0, 4–0, 0–1)

U20 division 1 A syd herr, Slottskogens Ishall

Andra perioden: 1–0 (33.23) Elias Kuhlin (Hugo Brusehed), 2–0 (34.06) Gustav Lööf, 3–0 (38.00) Oscar Håkansson (Charlie Möllberg), 4–0 (38.35) Elias Kuhlin (Hugo Brusehed).

Tredje perioden: 4–1 (50.35) Henning Sjöö (Ted Borggren).

Nästa match:

Järnbrotts HK: Varberg HK, hemma, 7 oktober

Rönnäng: Härryda HC, hemma, 4 oktober