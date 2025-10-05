Elias Holger det stora utropstecknet när Tumba slog Väsby

Tumba segrade – 6–3 mot Väsby

Tumbas Elias Holger tremålsskytt

Acke Kajova matchvinnare för Tumba

Tumba besegrade Väsby hemma i U18 allettan östra herr med 6–3 (1–2, 1–0, 4–1). Men mycket snack handlade om Elias Holger – som gjorde ett hattrick för Tumba.

Elias Holger gjorde tre mål för Tumba

Väsby tog ledningen i början av första perioden genom Loui Paulsson.

Tumba kvitterade till 1–1 genom Theo Ivarsson tidigt i matchen.

Väsby gjorde 1–2 genom Adam Mauritzon efter 19.38. Efter 14.41 i andra perioden nätade Yoshi Laurin på pass av Leon Sennström och Max Mälarberg och kvitterade för Tumba. Tumba tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.23 genom Elias Holger och gick upp till 4–2 innan Väsby svarade.

6–3 blev det till slut för Tumba.

Tumbas Elias Holger gjorde tre mål.

Den 16 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Vilundaparkens Ishall A.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 9 oktober. Då möter Tumba Värmdö i Ekhallen 19.55. Väsby tar sig an Lidingö Vikings HC U18 hemma 19.45.

Tumba–Väsby 6–3 (1–2, 1–0, 4–1)

U18 allettan östra herr, Ishuset

Första perioden: 0–1 (1.34) Loui Paulsson (William Klintefalk), 1–1 (3.56) Theo Ivarsson (Cosmo Tiringer), 1–2 (19.38) Adam Mauritzon (Vincent Edlund – Ahl).

Andra perioden: 2–2 (34.41) Yoshi Laurin (Leon Sennström, Max Mälarberg).

Tredje perioden: 3–2 (44.23) Elias Holger (Stephan Shestopalov, Viktor Ollila), 4–2 (50.06) Acke Kajova (Julius Blomberg), 4–3 (51.28) Leon Ekman (Julian Johansson), 5–3 (57.33) Elias Holger (Max Sandberg Gråhns), 6–3 (59.57) Elias Holger.

Nästa match:

Tumba: Värmdö HC, borta, 9 oktober

Väsby: Lidingö Vikings HC, hemma, 9 oktober