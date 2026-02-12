Segersviten fortsätter för VIK Hockey U18 efter vinst mot Kils AIK J18

VIK Hockey U18 vann med 9–1 mot Kils AIK J18

VIK Hockey U18:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Oskar Aronsson avgjorde för VIK Hockey U18

VIK Hockey U18 vann med 9–1 (6–0, 2–0, 1–1) på bortaplan mot Kils AIK J18 på torsdagen och tog därmed lagets elfte raka seger i U18 regional väst fortsättning vår herr. Det innebär också att Kils AIK J18 åkte på åttonde förlusten i rad.

Lindlöven J18 nästa för VIK Hockey U18

VIK Hockey U18 spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 6–0.

Efter 11.14 i andra perioden slog Calle Larsson Bergqvist till på pass av Colin Åkerlind och William Lindberg och gjorde 0–7. Anton Wernquist gjorde dessutom 0–8 efter 19.47.

13.11 in i tredje perioden slog Max Höglund till på pass av Lucas Gadde och reducerade. Men mer än så orkade Kils AIK J18 inte med. Elias Bräck stod för målet när VIK Hockey U18 punkterade matchen med ett 1–9-mål med 44 sekunder kvar att spela med assist av Edvin Hammarsten. Det fastställde slutresultatet till 1–9.

Colin Åkerlind gjorde två mål för VIK Hockey U18 och spelade dessutom fram till ett mål, William Lindberg hade tre assists, Anton Wernquist stod för tre poäng, varav ett mål, Oskar Aronsson gjorde två mål och ett assist och Elias Bräck gjorde ett mål och två assist.

Lagens första möte för säsongen vann VIK Hockey med 11–0.

I nästa match, söndag 15 februari möter Kils AIK J18 Hudiksvall borta i Holmen Center 13.20 medan VIK Hockey U18 spelar borta mot Lindlöven J18 17.15.

Kils AIK J18–VIK Hockey U18 1–9 (0–6, 0–2, 1–1)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Sannerudshallen

Första perioden: 0–1 (2.18) Noah Forsberg (Wilmer Larsson, Alfred Örnberg), 0–2 (3.40) Oskar Aronsson (Anton Wernquist, Elias Bräck), 0–3 (4.41) Noah Forsberg (Alfred Örnberg), 0–4 (12.18) Colin Åkerlind (William Lindberg, Calle Larsson Bergqvist), 0–5 (12.49) Oskar Aronsson (Anton Wernquist, Elias Bräck), 0–6 (15.53) Colin Åkerlind (William Lindberg, Oskar Aronsson).

Andra perioden: 0–7 (31.14) Calle Larsson Bergqvist (Colin Åkerlind, William Lindberg), 0–8 (39.47) Anton Wernquist.

Tredje perioden: 1–8 (53.11) Max Höglund (Lucas Gadde), 1–9 (59.16) Elias Bräck (Edvin Hammarsten).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kils AIK J18: 0-0-5

VIK Hockey U18: 5-0-0

Nästa match:

Kils AIK J18: Hudiksvalls HC, borta, 15 februari 13.20

VIK Hockey U18: Lindlövens IF, borta, 15 februari 17.15